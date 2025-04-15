سيكو سيكو سابع فيلم يتخطى 100 مليون جنيه إيرادات.. إليكم القائمة

1- ولاد رزق 3 - القاضية

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2- بيت الروبي

3- الحريفة - الريمونتادا

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4- كيرة والجن

5- سيكو سيكو

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6- الفيل الأزرق 2

7- ولاد رزق - عودة أسود الأرض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أبريل 2025 07:25 مساءً - تجاوز فيلم "" حاجز الـ100 مليون جنيه إيرادات فيخلال 3 أسابيع عرض محققاً 110ملايين جنيه، ليكون سابع فيلم مصري يتخطى 100 مليون جنيه إيرادات، ويدخل قائمة أعلى 5 أفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية، وترصد إليكم "الخليج 365" في التقرير التالي الأفلام التي تخطت حاجز الـ 100 مليون جنيه في شباك التذاكر.يتصدر فيلم "" قائمة الأفلام الأعلى تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعدما تخطت إيراداته 260 مليون جنيه، وهو رقم قياسي غير مسبوق، والفيلم يأتي من بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، أحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، أحمد فهمي، فيدرا، وتأليف صلاح جهيني وإخراج طارق العريان.يمكنكِ قراءة... بعد دخول "الحريفة" القائمة... إليكم أعلى 10 أفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصريةحقق فيلم "" إيرادات بلغت 130 مليون جنيه خلال عرضه في موسم عيد الأضحى السينمائي 2023، وكانت هذه الإيرادات وقتها الأعلى في تاريخ السينما المصرية، والفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.فيلم "" استكمل المفاجأة التي حققها الجزء الأول، واستطاع تحقيق إيرادات وصلت إلى 127 مليون جنيه حاجزاً مكانه وسط الكبار، والفيلم تجربة شبابية يضم في قائمة أبطاله، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، دونا إمام، نورين أبو سعدة، وسليم الترك، العمل من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، وضيوف شرف، من بينهم آسر ياسين، أحمد فهمي، وأسماء جلال، ونجم كرة القدم المعتزل مايكل أوين.يمكنك قراءة أيضاً.. أبرز 10 أفلام منتظرة في دور السينما خلال عام 2025حصد فيلم "" إيرادات وصلت إلى 120 مليون جنيه وقت عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى من عام 2022، والفيلم بطولة، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد." أحدث الأفلام التي تخطت 100 مليون جنيه، حيث يقترب من تحقيق 110 ملايين جنيه خلال 3 أسابيع عرض، والفيلم من بطولة، طه دسوقي، على صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.للمزيد أيضاً... طه دسوقي وعصام عمر وأحمد داش من البطولة في الدراما إلى السينماحقق فيلم "" إيرادات وصلت إلى 103 ملايين جنيه خلال وقت عرضه في موسم عيد الأضحى 2019، ليكون أول فيلم يصل إلى 100 مليون في هذا التوقيت، قبل أن يتجاوز أكثر من فيلم 100 مليون بعد ذلك، والفيلم بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، هند صبري، وإياد نصار وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.حصد الجزء الثاني منالذي حمل اسم "" إيرادات بلغت 101 مليون جنيه خلال عرضه في موسم عيد الأضحى عام 2019، والفيلم من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، خالد الصاوي، نسرين أمين، باسم سمرة وعدد كبير من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».للاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».