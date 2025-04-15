برفقة دينا الشربيني وتارا عماد..عمرو يوسف في كواليس درويش

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أبريل 2025 01:21 مساءً - انتهى الفنان عمرو يوسف من تصوير أحدث أعماله السينمائية "درويش"، وتم الكشف عن بعض الصور التي جمعته بدينا الشربيني وتارا عماد خلال كواليس العمل.

كواليس جديدة من درويش

ظهر أبطال العمل بأزياء تتناسب مع فترة الأربعينيات التي تدور حولها أحداث العمل، وكان لافتاً للانتباه في بعض الصور أجواء الصداقة والانسجام بين عمرو يوسف ومحمد شاهين، بالإضافة إلى الأجواء البسيطة الغير متكلفة بين دينا الشربيني و

تفاعل الجمهور مع هذه الصور وأبدوا حماسهم لمتابعته، خاصةً وأن دينا الشربيني تجمعها كيمياء فنية مع عمرو يوسف حيث شاركا معاً في العديد من الأعمال المميزة خلال السنوات الماضية.

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موعد طرح العمل

يُشارك في بطولةبجانب الفنان، كلّ من، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، والعمل تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث في فترة الأربعينيات من القرن الماضي.

ويجسد عمرو يوسف خلال أحداث الفيلم دور مُحتال ساحر، يُخطط لسرقة جوهرة نادرة والاختفاء، لكن عندما تنقلب الأمور، يُتهم زورًا بالقتل، ويصبح بطلًا بالصدفة، عالقًا بين ماضيه الذي يطارده، وحبيبته السابقة الغيورة، وامرأة تُغير حياته، وعليه أن يُنفذ أعظم خططه للبقاء على قيد الحياة في هذه الكوميديا غير المتوقعة.

وقررت الشركة المنتجة طرح فيلم عمرو يوسف الجديد، في صالات السينما، اعتبارًا من منتصف شهر يوليو المقبل، ليفتتح مُبكرًا موسم أفلام صيف 2025، وبعد أسابيعٍ قليلة من بدء موسم أفلام عيد الأضحى، حيث ستكون هناك حالة تنافسية شديدة نحو صدارة شباك التذاكر.

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