كارمن بصيبص تعود للسينما بعد غياب 4 سنوات

ميرنا وليد - بيروت - انضمّت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص رسميًا إلى فريق عمل فيلم "إن غاب القط"، الذي يتصدر بطولته الممثل المصري آسر ياسين، وقد استُؤنف تصوير العمل اليوم تمهيدًا لطرحه في صيف 2025، ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب آسر ياسين، نخبة من الممثلين، من بينهم أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، وانتصار، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الأخرى.



كان تصوير الفيلم قد انطلق في تشرين الأول 2024، إلا أنه توقّف لفترة نتيجة إنشغال آسر ياسين بتصوير مسلسل "قلبي ومفتاحه"، وأسماء جلال بمسلسل "أشغال شقة جدًا"، واللذَين عُرضا في موسم رمضان 2025.

تدور أحداث "إن غاب القط" في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.



