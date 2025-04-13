قطع ثمينة للغاية .. إليكم قيمة بعض مجوهرات ميغان ماركل

ميرنا وليد - بيروت - أصبحت دوقة ساسكس ميغان ماركل مرادفةً للأزياء الفاخرة، إذ غالبًا ما تتألق بإطلالات من مصممين مبدعين.



ولكن ليست خزانة ملابسها وحدها ما يلفت الأنظار، بل إن مجموعة مجوهراتها الفاخرة لا تقل عنها روعةً، حيث تضم قطعًا مميزة من كارتييه، مثل ساعة "تانك فرانسيز"، وسوار "لوف"، وقلادة "جوست أون كلو".

تحتل هذه الإكسسوارات المبهرة مكانةً بارزةً في مسلسلها الجديد على نتفليكس، "مع حبي، ميغان"، حيث تتألق ببراعة في لحظاتها اليومية.

قام خبراء المجوهرات الفاخرة في ستيفن ستون بتحليل مجموعة ميغان كما ظهرت في المسلسل، وكشفوا أنها ترتدي مجوهرات تزيد قيمتها عن 337,226 جنيهًا إسترلينيًا.

ومن غير المستغرب أن تكون أغلى قطعة لديها هي خاتم خطوبتها المرصع بثلاثة أحجار والذي يبلغ سعره 120,000 جنيه إسترليني، والذي يتضمن ألماسًا من المجموعة الشخصية للأميرة ديانا.

ومع ذلك، بينما تميل ميغان غالبًا إلى القطع الفاخرة، إلا أنها تتبنى أيضًا تصاميم أكثر سهولة في الوصول، مما يضيف لمسة من التوفير إلى إطلالاتها. هذا قرار مقصود لجذب جمهور أوسع، وفقًا لما ذكره ماكسويل ستون، وقال :"إن مزيج ميغان من المجوهرات الفاخرة والمعقولة التكلفة يخلق صورة عامة توازن بين الفخامة وسهولة التواصل،وتؤكد قطعها القيّمة على صلتها بالعائلة المالكة، بينما يضيف اختيارها للإكسسوارات بأسعار معقولة سهولة الوصول إلى علامتها التجارية الشخصية، ويسلط هذا المزيج الضوء على تنوع ميغان، ويجذب كلًا من النخبة وجمهور أوسع".