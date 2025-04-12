بين السينما والدراما التلفزيونية.. الوجه الآخر لـ إسعاد يونس في التأليف

بين الكوميديا والدراما النفسية نجحت إسعاد يونس في تجرِبة الكتابة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أبريل 2025 07:19 مساءً - تعَد الفنانةواحدة من أبرز الفنانات في الوطن العربي، والتي حققت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور العربي من خلال مُشاركتها في العديد من الأعمال الفنية. وقد تميزت بأدائها الكوميدي أمام كبار نجوم الكوميديا، سواء بالسينما أو المسرح أو الدراما التلفزيونية.وتحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة؛ حيث وُلدت في مثل هذا اليوم 12 أبريل. واحتفالاً بيوم ميلادها، نستعرض لكم تجرِبتها المُميزة بعالم الكتابة والتأليف، والتي نجحت فيها من خلال تأليفها لعدد من الأعمال الفنية، ما بين السينما والدراما التلفزيونية.

جاءت بداية الفنانة إسعاد يونس مع التأليف من خلال الدراما التلفزيونية عام 1982؛ حيث قامت بكتابة القصة والسيناريو والحوار للسهرة الدرامية "حلاوة روح"، والتي جاءت من إخراج إبراهيم الشقنقيري، وجسّدت بطولتها أمام عدد من كبار الفنانين، ومن أبرزهم: محمد وفيق، المنتصر بالله، ومحمد كامل.وجاءت تجرِبتها الأولى في الكتابة للسينما من خلال الدراما النفسية، بفيلم "المجنونة"، والذي جسّدت بطولته أمام: الفنان محمود عبد العزيز، حاتم ذو الفقار، مها أبوعوف.

كما كانت لها تجرِبة أخرى بالسينما وبشكل خاص الكوميديا، وذلك من خلال فيلم "تك تك بوم"، والذي جسّد بطولته الفنان محمد سعد، وتم عرضه عام 2011.



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النجاح الكبير لدى الجمهور من خلال "بكيزة وزغلول"

وعلى الرغم من تجارِب الفنانةبمجال الكتابة والتأليف في العديد من الأعمال الفنية، إلا أن النجاح الحقيقي الذي حققته لدى الجمهور، جاء من خلال تأليفها لمسلسل "بكيزة وزغلول"، والذي جسّدت بطولته أمام الفنانة سهير البابلي.وجاء مسلسل "بكيزة وزغلول" من إخراج أحمد بدر الدين، وشارك في بطولته: صلاح قابيل، مصطفى متولي، حسن مصطفى، زوزو نبيل، والعديد من الفنانين. وتم عرضه عام 1987.وعقب النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بكيزة وزغلول"، تم تقديم نفس الشخصيتين بفيلم سينمائي عام 1988 من خلال فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"، والذي شارك في بطولته كلٌّ من: يوسف شعبان، وحيد سيف، أحمد راتب، أسامة عباس.ومع عام 1990 قدّمت الفنانةالجزء الثاني من "بكيزة وزغلول"، من خلال مسلسل "زغلول يلمظ شقوب" والذي جاء من تأليفها وبطولتها، وشارك ببطولته أمامها كلٌّ من: جميل راتب، حسن حسني، محسنة توفيق، جورج سيدهم، والعديد من الفنانين. إلا أنه لم يُحقق النجاح الذي حققه الجزء الأول من المسلسل.قد يعجبك.. إسعاد يونس: فكرت أن أكتب قصة حياتي وهذا ما منعنيلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».