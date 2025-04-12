طرح تذاكر حفل تامر حسنى وتامر عاشور فى الكويت

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أبريل 2025 01:26 مساءً - يستعد كل من تامر حسني وتامر عاشور لإحياء حفل غنائي جديد معاً، لأول مرة معا طوال مشوارهما الفني. وروج الثنائي للحفل عبر حسابهما الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، حيث قاما بنشر البوسترات الترويجية للحفل.

حفل تامر حسني وتامر عاشور

بوستر ترويجي للحفل- الصورة ستوري من حساب تامر حسني على إنستغرام

فيلم "ريستارت"

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سيُقام الحفل يوم 13 يونيو المقبل على مسرح ارينا - الكويت ضمن فعاليات #مهرجان_ليلة_عمر، ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر الحفل غداً الأحد، ومن المتوقع أن يتم نفاذ التذاكر في أسرع وقت نظراً لإقبال الجمهور على هذا الحفل. ويُشار إلى أن هذا الحفل يعتبر واحداً من حفلات عيد الأضحي المبارك، حيث سيتزامن هذا الحفل مع أسبوع إجازة العيد في الوطن العربي.ينتظر تامر حسني عرض فيلم "ريستارت" في موسم أفلام عيد الأضحى 2025، والمقرر إطلاقه في صالات السينما يوم 29 مايو المقبل أي قبل عيد الأضحى بأسبوع، والفيلم من بطولة النجموهنا الزاهد، كما يشارك في بطولته محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

تدور أحداث فيلم "ريستارت" حول محمد، فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

ويتضمن فيلم تامر حسني الجديد، أكثر من أغنية خلال الأحداث، منها أغنية تجمعه بالفنانة هنا الزاهد، والتي تتقاسم معه بطولة "ريستارت"؛ حيث كشفت مؤخراً في تصريحات تليفزيونية: "أنا بغني في الفيلم، عاملين أغنية كده "هزار" كام كلمة، بغني بطريقة أحسن شوية".

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