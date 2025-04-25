قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" التقى رئيس بلدية برج رحال: البيئة الآمنة هي أساس لبناء مستقبل مستقر وواعد

التقى قائد القطاع الغربي في قوة اليونيفيل العميد نيكولا ماندوليسي، اليوم وللمرة الأولى، برئيس بلدية برج رحال السيد حسن حمود. وتم اللقاء، وفق بيان "اليونيفيل" في جو ودي ، وشكّل مناسبة أولى للتعارف المتبادل بين الجانبين".

ولفت البيان، الى أنه "خلال النقاش، عبر رئيس البلدية حمود عن تقديره للعمل الذي تقوم به اليونيفيل، مشيدا بشكل خاص بالدور الذي تلعبه الكتيبة الإيطالية. كما شدد على العلاقة الطويلة والإيجابية مع اليونيفيل، وأشاد بالتزام قوات حفظ السلام في دعم السكان المحليين.

بدوره، جدّد ماندوليسي تأكيد على "دعم اليونيفيل الكامل وتعاونها المستمر مع الجيش اللبناني لتحقيق الأهداف المشتركة". كما وجّه تحياته إلى شباب لبنان، مؤكداً أن "البيئة الآمنة هي أساس لبناء مستقبل مستقر وواعد".

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود "اليونيفيل" المستمرة للحفاظ على الحوار المفتوح والتعاون مع السلطات المحلية والمجتمعات".