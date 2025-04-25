ريم مصطفى: شائعة زواجي من محمد صلاح فرحتني وهذا رد فعلي على مشهد مجدي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أبريل 2025 02:53 مساءً - حلت الفنانة ريم مصطفى ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي الذي يعرض على قناة ON وتحدثت خلال الحلقة عن ترند "انت اللي قتلت ابني يا مجدي؟" والذي تعرضت بسببه للتنمر والسخرية خلال شهر رمضان الماضي، كما ردت على شائعات الارتباط التي لاحقتها سواء مع نجم الكرة المصري العالمي محمد صلاح أو المخرج طارق العريان، كما تطرقت للعديد من الأمور الشخصية والفنية.

ريم مصطفى: صُدمت أول ما شفت مشهد انت اللى قتلت ابني يا مجدي

بدأت ريم مصطفى الحديث عن مشهد "انت اللي قتلت ابني يا مجدي؟" الذي قدمته في مسلسل "سيد الناس" وقالت: "الموضوع مرّ معي بمراحل، واتخضيت في الأول وأصلاً أنا أول ما شفت المشهد لأول مرة قلت إيه القرف دا؟، وأنا كان عندي ظرف يوم تصوير المشهد، لما شوفته قلت يا نهار أبيض! أنا متخيلتش إني طالعة بالمنظر ده، وقلت يا رب محدش يشوفه، فمع أول فيديو ترند كنت عمالة أقول أمشي من هنا".

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وعن شائعات الارتباط التي واجهتها خلال الفترة الماضية وخاصة مع لاعب كرة القدم المصري العالمي محمد صلاح قائلة: "إشاعة زواجي من اللاعب محمد صلاح فرحتني وأنا عمري ما شُفته في الحقيقة، ولكن اتضايقت من إشاعة إنني سبب طلاق أصالة وطارق العريان، لأن أصالة حبيبتي وشام صديقتي ودي كانت أول إشاعة تطلع عليّ، لأن حياتي الشخصية مقفلاها عليّ".

ريم مصطفى: أولادي هما ظهرى وسندي

ريم مصطفى تطرقت لعلاقتها بأبنائها عمر وعلي وقالت: "عمر وعلي أصحابي أوى وبيجمعوني في كل حاجة ممكن نتخيلها في الحياة، واكتشفت إن هما اللي ظهري وسندي، مش أنا اللي ظهرهم، والاثنين كانا من أوائل الداعمين لي في أزمة السخرية والتنمر من مشهد انت اللي قتلت ابني يا مجدي وقالولي حقك تتضايقي، بس لازم تتعرضي لحاجات زي كده وانتِ فنانة، وبصي للموضوع من زاوية تانية.

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وكشفت ريم مصطفى، عن التأثير الكبير الذي تركته جدتها في حياتها وشخصيتها، قائلة: "جدتي علمتني يعني إيه الست أحلى شيء فيها ضعفها، وفي نفس الوقت تبقى ست بـ 100 راجل، أنا كنت بنام جنبها على نفس السرير حتى تزوجت، فقد عشت معها جزءاً من طفولتي في الإسكندرية ثم في منزل العائلة، وأنا كنت البنت المدللة لجدتي التي كانت تقول دائماً، ريم في مكان ثاني غير الكل".

علاقة ريم مصطفى بجدتها

وأكدت ريم مصطفى على أن والدتها أكثر صرامة وقالت: كانت تضربني كثيراً وأشارت إلى أنها نشأت في بيئة صارمة تماماً موضحة:"جدتي كانت كبيرة العائلة ولديها طريقة تربية خاصة وغريبة جداً، فكنت أصحى من النوم على رائحتها وهي تجلس واضعة قدماً على قدم وتشرب القهوة، وفى حالة نسياني ملابسي على السرير، أجدها مرمية في الشارع من البلكونة، لو بذاكر وقمت، الكتب تترمي في الشارع طالما في غير مكانها".

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يُذكر أن ريم مصطفى قد قدمت في موسم دراما رمضان 2025، مسلسل "سيد الناس" والذي تمردت فيه على طبيعة أدوارها وقررت الدخول في عالم جديد من خلال شخصية "آمنة" السيدة الشعبية التي تواجه العديد من الصراعات الداخلية ما بين حبها لزوجها الذي لعب شخصيته عمرو سعد وبين مواجهة شبح الماضي باستمرار علاقة زوجها بـ فتحية – حبه القديم - والتي ادعى قتلها، وكذلك الصراعات العائلية مع شقيق زوجها، وزوجة والد زوجها الراحل.

مسلسل "سيد الناس" جاء من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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