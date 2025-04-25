بو صعب أولم على شرف رئيس المجلس الوطني في الإمارات: الإمارات وقفت إلى جانب لبنان في مختلف أزماته

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أولم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب في منزله في ضهور الشوير على شرف رئيس المجلس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباشي.
وفي كلمته رحب بوصعب بالضيف والوفد المرافق، معبّرًا عن فرحة اللبنانيين بجميع أطيافهم بهذه الزيارة، التي تتزامن مع الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية جوزاف عون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أكد المحبة والاحترام الذي يكنّه اللبنانيون لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولشيوخ الإمارات وشعبها، مشيرًا إلى وقوف الإمارات إلى جانب لبنان في مختلف أزماته، وصولًا إلى الحرب الأخيرة.
من جهته، شكر صقر غباش بو صعب على الدعوة، ونقل للحضور حرص دولة الإمارات على لبنان واستقراره، مشددًا على ضرورة إجراء الإصلاحات المطلوبة تمهيدًا لعودة لبنان إلى سابق عهده، ومشيدًا بالدور الإيجابي الذي لعبه اللبنانيون منذ عقود في دولة الإمارات.
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