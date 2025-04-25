سلام التقى وفدًا من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي وبحث مع عقيص ملفات حيوية

استقبل رئيس الحكومة نواف سلام، وفدًا من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي، وعرض معه الإصلاحات الإدارية والمالية والقضائية التي بدأت الحكومة بتنفيذها، والتأكيد على أهمية المضي قدمًا في هذا المسار. كما تناول البحث الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في مختلف المناطق، لا سيما على الحدود وفي الجنوب، لحفظ الأمن والاستقرار، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وهولندا في مختلف المجالات.

كما استقبل سلام عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، الذي أكد انه "تم التطرق إلى عدد من الملفات الحيوية التي تهم المواطن اللبناني، ومنها الوضع الأمني المقلق في الجنوب وعلى الحدود الشرقية مع سوريا، إضافة إلى ملفات تتعلق بمنطقة البقاع، مثل الحالة السيئة لطريق ضهر البيدر، وتلوث نهر الليطاني، وقد لمست اهتمامًا كبيرًا من دولته في إيجاد حلول لهذه الأزمات المزمنة".

وأضاف عقيص: "هناك بشرى كبيرة حملني سلام شرف الإعلان عنها، وهي إدراج بند الهيئة الناظمة للقنب الهندي على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل، لتسمية أعضاء اللجنة المختصة، تمهيدًا لتطبيق قانون القنب الهندي لأغراض طبية. هذا القانون من شأنه أن يؤمّن فرصًا زراعية بديلة لمزارعي البقاع، ويعزّز الاقتصاد اللبناني في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى موارد جديدة. وقد أكد دولة الرئيس حسمه في هذا الملف وإعطاءه أولوية".

كذلك، التقى سلام وفدًا من الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الترابة، الذي سلّمه مذكرة شددت على أهمية حماية الطبيعة اللبنانية من الدمار البيئي الناتج عن هذه الأنشطة، وتأثيرها السلبي على الصحة العامة. وطالبت المذكرة بإقفال المقالع العشوائية وتطبيق القوانين، وإلغاء احتكار الإسمنت واستيراده بأسعار منخفضة، وإلزام الشركات بدفع الرسوم واستصلاح الأراضي المتضررة.

ودعت المذكرة إلى فتح تحقيق في الفروقات السعرية للإسمنت، وتكليف الجيش اللبناني بالكشف عن النفايات الصناعية السامة المدفونة في الأودية، مع التأكيد على عدم منح أي مهل أو تراخيص جديدة للمقالع، حفاظًا على البيئة.

كما استقبل سلام وفدًا من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية برئاسة فيصل سنو، حيث وجّه الوفد دعوة لسلام لرعاية افتتاح قسمين علاجيين في مستشفى المقاصد في السابع من أيار المقبل.