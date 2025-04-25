تطور خدمات الرعاية الصحية في السعودية حتى 2024 حسب رؤية 2030 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أبريل 2025 02:53 مساءً - يَحِقُّ لنا ونحن ننظر إلى المسيرة الخيّرة لوطننا أن نفخر بما تحقق له -ولله الحمد- من منجزات نُباهي بها بين الأوطان، تمت بعزم شبابنا وشاباتنا، وهم يمضون في طريقهم إلى المستقبل بكل ثقة، متسلحين بعقيدتهم الإسلامية السمحاء، وشِيمهم العربية الأصيلة، والعلوم والمعارف التي نهلوا منها لمواصلة مسيرة البناء والازدهار.

بهذه العبارات الرشيدة، وصف الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود المسيرة الخيّرة للمملكة، من خلال رؤيتها للعام 2030، والتي نتوقف في هذا التقرير عندها بنظرة ثاقبة إلى ما وصلت إليه في العام 2024 في خدمات الرعاية الصحية ضمن رؤية 2030.

هذه الخدمات مبنية على جهود المملكة، وعلى إصرار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي قال:

"منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، والمواطن نُصب أعيننا، فهو عِمادها وغايتها، وأي إنجاز يتحقق من خلال مظلتها الشاملة للمسارات المختلفة، هو رِفعة للوطن ومنفعة للمواطن، وحِصانة -بإذن الله– للأجيال القادمة من التقلبات والتغيرات".

نستعرض في هذا الملف ما تم تحقيقه من إنجازات وتطورات في خدمات الرعاية الصحية، وما وصلت إليه رؤية السعودية 2030 حتى العام 2024.

ارتفاع نسبة تغطية خدمات الرعاية الصحية

ارتفاع نسبة تغطية خدمات الرعاية الصحية

تُغطي خدمات الرعاية الصحية 96.4% من مناطق المملكة والتجمعات السكانية فيها، مقتربة من مستهدف عام 2030 في الوصول إلى 99.5%. حيث تمت إضافة المؤشر حديثاً إلى قائمة مؤشرات المستوى الأول والثاني للرؤية، وبناء منهجية قياسه بعناية بالاستفادة من المنظمات الدولية ذات العلاقة، بهدف التأكد من جودة الخدمات الصحية التي يتم تقديمها بالتزامن مع اتساع نطاق التغطية الصحية.

وقد صدر آخر قياس للمؤشر ببيانات عام 2023، إذ سجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام واحد فقط، وتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2023 و2024. ويكشف أداء المؤشر عن التحسن في محاور المؤشر الخمسة، المتمثلة في: التركيز على المريض، والفعالية، والكفاءة، والسلامة، والسرعة والعدالة في تقديم الخدمة. دفع ذلك إلى تقليص فترات الانتظار، وارتفاع كفاءة التشغيل، والارتقاء بالخدمات التي تقدم للمريض، ويتواصل العمل على تعزيز جودة الخدمات الصحية، من خلال الجهود القائمة من قبل برنامج تحول القطاع الصحي، ومن المتوقع أن يستمر أداء المؤشر بالتحسن وتحقيق مستهدف عام 2030.

الصحة السعودية تكثف جهودها لضمان الامتثال باللوائح في صرف الأدوية.

ابتـكارات تسهـل الوصول للخدمـات الـصحية

ابتـكارات تسهـل الوصول للخدمـات الـصحية

لتسهيل الوصول إليها، وتعزيز كفاءة النظام الصحي؛ بما يواكب تطلعات المستقبل. ومع إطلاق رؤية السعودية 2030، حيث تعززت الخدمات الصحية، مستندة إلى استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء نظام صحي أكثر كفاءة، ومن بين أبرز تلك الجهود لتنمية القطاع، جاء إطلاق برنامج تحول القطاع الصحي في السعودية؛ ليدفع نحو تحول نوعي، من أجل أن يكون النظام الصحي أكثر قدرة على زيادة تغطية الخدمات للمناطق حول أنحاء المملكة.

وقد ارتكز البرنامج على مبادرات عدة، منها: تعزيز الرعاية الصحية الوقائية، والتوسع في الخدمات الرقمية، وتحقيق التكامل بين القطاعات الصحية المختلفة، ضمن الإحصائيات الآتية من 2016 – 2024.

2016 إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الفحص المبكر للإعاقات السمعية والبصرية وتشوهات القلب الخلقية الحرجة في 30 مستشفى تحويليًا.

2017 إطلاق تطبيق الصحة الإلكترونية.

2018 إطلاق خدمة "موعد" التي مكنت المستفيدين من حجز مواعيدهم إلكترونيًا في مراكز الرعاية الصحية، وإطلاق خدمة "وصفتي" التي تربط المستشفيات والمراكز الصحية بالصيدليات المجتمعية.

2019 زيادة عدد المراكز المتخصصة لرصد الإنفلونزا إلى 50 مركزًا متخصصًا.

2020 نجاح المملكة في إدارة أزمة جائحة كورونا، وإطلاق نموذج الرعاية الصحية السعودي، وتأسيس برنامج تحول القطاع الصحي كأحد برامج تحقيق رؤية السعودية.

2021 موافقة مجلس الوزراء على إضافة الآثار الصحية، ومراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها.

2022 إطلاق برنامج "طبيب لكل أسرة"، وتأسيس شركة الصحة القابضة، وتطبيق وثيقة الضمان الصحي الموحدة.

2023 إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق "صحتي"، وتدشين منصة "نفيس"، وانضمام المملكة إلى عضوية الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، والانتهاء من المرحلة الأولى للتحول.

2024 تسجيل مستشفى صحة الافتراضي كأكبر مستشفى من نوعه عالميًا، وتصدر المملكة كأعلى دولة في المنطقة من حيث عدد المدن الصحية المعتمدة عالميًا بواقع 16 مدينة، واعتماد هيئة الصحة العامة (وقاية) كمركز متعاون في إقليم شرق المتوسط بمجال التغذية من قبل منظمة الصحة العالمية.

على مدار عقود من الزمن، سجّل القطاع الصحي في المملكة تطورًا ملحوظًا، تمثل في تأسيس بنية تحتية قوية، والتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية. وجاءت رؤية السعودية 2030 لتدفع بهذا التطور نحو آفاق أوسع، من خلال التحول إلى نموذج الرعاية الصحية الحديث، الذي يركز على الوقاية قبل العلاج.

ومن أبرز قصص النجاح في هذا المجال، تطور البنية الرقمية الصحية، التي استفادت من خطوات طموحة لتعزيز الابتكار، مثل تطبيق "صحتي"، الذي سهّل الحصول على الاستشارات الطبية الفورية، وحجز المواعيد، وغيرها من الخدمات المبتكرة.

كما يُعد مستشفى صحة الافتراضي من أبرز هذه الإنجازات، كونه يُمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية الرقمية على مستوى المملكة والعالم.

ارتفاع نسبة من يمارسون النشاط البدني في المملكة من البالغين

ارتفاع نسبة من يمارسون النشاط البدني في المملكة من البالغين

58.5% من البالغين في المملكة (بعمر 18 عاماً فأكثر) يمارسون النشاط البدني لمدة 150 دقيقة أسبوعياً، متجاوزين بذلك المستهدف السنوي، في إنجاز يعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

ويُعد هذا المؤشر أحد وعود وثيقة الرؤية، وقد جرى تطويره باستبداله بمؤشرين جديدين ليتماشى مع المعايير الدولية، مما يتيح مقارنته مع مؤشرات الدول الأخرى. وخلال عامين فقط، تمكن المؤشر من تجاوز مستهدفاته السنوية حتى عام 2027، بفضل توفير بيئات آمنة وجاذبة لممارسة النشاط البدني، إلى جانب استمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرياضية، من حدائق ومسارات رياضية في مختلف مدن المملكة.

كما ساهمت الفعاليات الرياضية المجتمعية، مثل ماراثون الرياض، في تحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في الأنشطة الرياضية، إلى جانب تنمية مواهب الرياضيين واستضافة المملكة للعديد من المحافل والبطولات الرياضية العالمية.

ومن أبرز مؤشرات التقدم:

ارتفاع عدد الاتحادات الرياضية من 32 اتحاداً في 2015 إلى 97 اتحاداً في 2024، بنسبة نمو تجاوزت +200%.

في عام 2024، بلغت نسبة السعوديات اللاتي يمارسن الرياضة أسبوعياً نحو 46%.

وصول عدد الأندية الرياضية متعددة الألعاب إلى 128 نادياً

ارتفاع نسبة من يمارسون النشاط البدني في المملكة من الأطفال

18.7% من الأطفال والمراهقين في المملكة (من عمر 5 إلى 17 عاماً) يمارسون النشاط البدني لمدة 60 دقيقة يومياً، وفقاً للمعايير الدولية. ويُعد هذا المؤشر أحد المؤشرات المعتمدة في وثيقة رؤية السعودية 2030، وقد تم تطويره عبر استبداله بمؤشرين لضمان مواءمته مع المقاييس العالمية، ما يسمح بإجراء مقارنة دقيقة مع أداء الدول الأخرى.

ورغم التحديات، تمكن المؤشر من تجاوز مستهدفه السنوي لعام 2024 خلال عامين فقط، مسجلاً تحسناً ملحوظاً في مستويات النشاط البدني بين الأطفال والمراهقين.

وجاء هذا التقدم ثمرةً لعدة جهود متكاملة، أبرزها:

إطلاق المبادرات الهادفة إلى تنشيط المرافق والأندية الرياضية.

تشجيع الفئات الشابة على المشاركة في مختلف الأنشطة البدنية.

تفعيل الرياضة في المدارس والجامعات، من خلال برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات.

تعزيز دور أندية الحي لتوفير أنشطة رياضية مستدامة للطلاب في بيئات مناسبة.

توسيع نطاق المساحات العامة والحدائق، والاهتمام بـ"أنسنة المدن" لتصبح أكثر ملاءمة للنشاط البدني.

هذا التقدم يعكس التزام المملكة بتحقيق مجتمع صحي ونشط، بدءاً من الفئات العمرية الصغيرة، كجزء من توجهات التحول الصحي والرياضي الشامل في رؤية السعودية 2030.

ارتفاع متوسط عمر الإنسان في المملكة

ارتفاع متوسط عمر الإنسان في المملكة

ارتفاع متوسط عمر الإنسان في المملكة يصل إلى 78.8 سنة وفق بيانات منظمة الصحة العالمية، مقتربًا من مستهدف 2030 بالوصول به إلى 80 سنة. وهو أحد مؤشرات الوعود التي تضمنتها وثيقة الرؤية، وخضعت آليات قياسه إلى تحديث بعد ذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ونتج عنه وصول متوسط العمر إلى 78.8 سنة، متجاوزًا مستهدفاته السنوية حتى عام 2025، لتحتل المملكة المرتبة الحادية عشرة بين دول مجموعة العشرين في ارتفاع متوسط العمر المتوقع.

ويُعزى هذا التقدم إلى التحول الذي شهده القطاع، وتغير نموذج النظام الصحي، وارتفاع جاهزية الخدمات الصحية وجودتها، وتعزيز مفهوم الوقاية، وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التغذية الصحية والنشاط البدني.

تأسيس مستشفى صحة الافتراضي وتطبيق صحتي

شهد عام 2024 دخول مستشفى صحة الافتراضي كمستشفى متخصص يستخدم أحدث التقنيات المبتكرة لتوفير خدمات تخصصية ودعم المنشآت الصحية في المملكة؛ حيث يدعم 170 مستشفىً حول المملكة، كما يُقدم المستشفى 29 خدمة صحية تخصصية أساسية، بالإضافة إلى 73 خدمة تخصصية فرعية، ويعمل فيه أكثر من 150 طبيباً وطبيبة بقدرة استيعابية تتجاوز 480 ألف مريض سنويًا.

أما تطبيق صحة، فهو المنصة الموحدة لوزارة الصحة، والتي تتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية، والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي في السعودية.

وقد حصل 10 ملايين مواطن على موعد عن طريق التطبيق، و3 ملايين على استشارة فورية، بالإضافة إلى 49 خدمة مقدمة في التطبيق.

إنجازات طبية سجلتها المملكة العربية السعودية في 2024

إطـلاق تقنية التوأم الرقمي للتنبؤ

تقنيــــــــة التـــــــــوأم الرقمـــي للتنبـــؤ هي نموذج إداري تبنته هيئة الحكومة الرقمية؛ لزيادة كفاءة الأداء الحكومي في المملكة العربية السعودية بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، مصممة لسد المسافة بين المكونات المادية والأخرى الرقمية، من أجل فهم واقع الأشياء بصورة أفضل، وصنع قرار أكثر كفاءة.

تتيح تقنية التوأم الرقمي في السعودية ربط العناصر ذات الأهمية لمواجهة الكوارث على مستوى أي منطقة إدارية بالمملكة، مثل القطاع الصحي، أو قطاع المواصلات، أو على صعيد البنية التحتية، وتقليل عامل المخاطرة، وضمان النجاح وتحقيق الربط المثالي.

ارتفاع نسبة السكان الذين لديهم سجل طبي

حيث وصلت نسبة التجمعات السكانية المغطاة بخدمات الرعاية الصحية الأساسية من 39.18% عام 2018 إلى 96.41% لعام 2024، وارتفع إجمالي التغطية التأمينية للمستفيدين من التأمين الصحي بالمملكة إلى 13 مليون مستفيد عام 2024.

خلو المنتجات الغذائية من الدهون المتحولة في المملكة

خلو المنتجات الغـــذائية مــن الــدهــــون المتحولــة في المملكة

وذلك إلى 78.8 عام 2024، بسبب الإنجازات المتعددة في الصحة التي حققتها المملكة على مستوى العالم. ويتبين ذلك بحرصها على تقديم أفضل المعايير في الرعاية الصحية، وتعزيز نمط الحياة الصحي في حياة أفراد المجتمع. تأكيداً على ذلك؛ جاءت المملكة ضمن أول خمس دول على مستوى العالم، من حيث كون منتجاتها الغذائية خالية من الدهون المتحولة الاصطناعية. ذلك ضمن شبكة تعاون مع منظمة الصحة العالمية لدعم تنفيذ برامج تتمحور حول التغذية والصحة العامة على المستوى الإقليمي. كما بذلت المملكة جهداً في دفع عجلة الابتكار والأبحاث في المجالات الصحية، من خلال تمكين إيجاد تقنيات مبتكرة تسهم في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى. وقد سجل مستشفى الملك فيصل التخصصي نجاحاً باهراً في ذلك؛ بكونه المؤسسة الرائدة إقليمياً وعالمياً، وإسهامه في تطوير وتميز الخدمات الصحية. فقد أصبحت المملكة ضمن أول خمس دول التي تخلو منتجاتها الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية، وتم اعتماد هيئة الصحة العامة "وقاية" كمركز متعاون في إقليم شرق المتوسط بمجال التغذية.

الأولى عالمياً في استخدام التقنية الطبية

أصبحت المملكة الأولى عالمياً في استخدام التقنية الطبية، بسبب:

إجراء أول زراعة كبد روبوتية باستخدام الفص الأيسر عالمياً.

إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة بالروبوت عالمياً.

إجراء أول عملية زراعة بنكرياس باستخدام الروبوت في المنطقة.

ريادة عالمية في فصل التوائم السيامية، حيث بلغت 61 عملية منذ إطلاق برنامج فصل التوائم حتى نهاية عام 2024، ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم.

إنتاج أول خلايا تائية في المملكة، التي تُستخدم في علاج مرضى السرطان، وتسهم في تخفيض تكلفة العلاج.

المملكة الأعلى في المنطقة من حيث عدد المدن الصحية المعتمدة عالمياً، بواقع 16 مدينة.

92% نسبة جاهزية المناطق الصحية في المملكة لمواجهة المخاطر الصحية، مرتفعة من 38% في عام 2019.

إدراج 7 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى في العالم.

رعاية طبية متكاملة في خدمة ضيوف الرحمن

رعاية طبية متكاملة في خدمة ضيوف الرحمن

وغيرها من الخدمات الأخرى. وتؤكد هذه الجهود حرص المملكة وعنايتها الشديدة بالحفاظ على صحة وسلامة الحجاج خلال أدائهم مناسك الحج، وفق الإحصائية الآتية:

بذلت المملكة خلال موسم الحج لعام 2024 جهوداً على كافة الأصعدة لتقديم خدمات الرعاية الطبية لضيوف الرحمن، التي امتدت على مدار اليوم، من خلال تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات المتنقلة بأحدث وأفضل التقنيات المتقدمة، بما يضمن سرعة الاستجابة في تقديم الخدمات الصحية التي تنوعت بين العلاجية والتخصصية، وامتد أثرها لغير المصرح لهم أيضاً. كما تقدم المملكة خدمات غسيل الكلى، وعمليات القلب المفتوح، والقسطرة القلبية.