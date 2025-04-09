"فتى الجبل".. فيلم إماراتي يلهم القلوب ويحتفي بقوة الإرادة في مواجهة التحدي

ميرنا وليد - بيروت - ينطلق فيلم "فتى الجبل" في صالات السينما بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في 17 نيسان الجاري، وذلك بدعم من لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي، تزامناً مع شهر التوعية بالتوحّد.

بحضور فريق العمل والممثلين إلى جانب أطفال وموظفي مركز محمد بن راشد للتعليم الخاص، حيث تم اكتشاف بطل الفيلم ناصر صلاح.

تدور أحداث الفيلم حول الطفل الإماراتي "سهيل"، الذي يعيش مع التوحّد ويواجه الإهمال من والده، لينطلق في رحلة مليئة بالتحديات في جبال الفجيرة برفقة كلبه السلوقي "براكه"، بحثاً عن عائلة والدته في أبوظبي وعن القبول والانتماء. يشارك في الفيلم 32 ممثلاً، وتوقّعت المخرجة زينب شاهين والمؤلفة ريحانة الهاشمي أن يلامس العمل قلوب الجمهور، خاصة أن ناصر صلاح، الذي يؤدي دور البطولة، يجسد الشخصية بصدق وحساسية لافتة.

الفيلم مستوحى من كتاب "الفتى الذي عرف الجبال" للكاتبة الإماراتية ميشيل زيولكوفسكي، واستفاد من برنامج الاسترداد النقدي التابع للجنة أبوظبي للأفلام، والذي يقدم حوافز مالية لدعم الإنتاجات المحلية، ويهدف إلى تعزيز الاستثمار في الصناعة الإبداعية. وقد تم تصوير العمل بالكامل داخل الإمارات عام 2023، واستغرق إنتاجه 35 يومًا، بمشاركة أكثر من 32 شركة محلية، واختيرت مواقع متنوعة للتصوير مثل جزيرة السمالية، القرم في أبوظبي، جبال دبا، وفندق تلال في العين، لإبراز الجمال الطبيعي والتنوع الثقافي للدولة.

ويأتي الفيلم متماشياً مع أهداف عام "المجتمع 2025" في دولة الإمارات، حيث يؤكد على أهمية الدمج والدعم والتعاطف مع ذوي التوحّد، من خلال قصة إنسانية مؤثرة تبرز قيم العزيمة والأمل. وصرّح محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة، أن دعم هذا النوع من الأعمال يأتي ضمن استراتيجية تطوير بيئة إبداعية متكاملة في أبوظبي، مشيداً بالقيمة الفنية والإنسانية للفيلم، الذي نال بالفعل عدداً من الجوائز العالمية.