علي البيلي: " خفت أمثل "يوسف" في لام شمسية وكنت هرفض الدور "

ميرنا وليد - بيروت - روى الطفل علي البيلي تفاصيل اختياره لتجسيد شخصية "يوسف" في مسلسل "لام شمسية"، قائلاً إن الترشيح جاء من خلال مكالمة هاتفية تلقتها والدته دون الكشف عن تفاصيل الدور.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي أنه كان متردداً في البداية، قائلاً: "قلتلها مش عايز أروح، كنت خايف من الدور ومن رد فعل الناس"، وأشار إلى أن والدته شجعته على الذهاب، خاصة بعد أن تواصل معه المخرج كريم الشناوي، وقال: "لما قابلته شرحلي أهمية الدور، ومع الوقت اقتنعت، رغم إني مكنتش فاهم كل حاجة وقتها، لكن كلامه دخل قلبي".

كما تحدث البيلي عن بدايته الفنية، موضحاً أنه من الإسكندرية وشارك منذ الصغر في المسرح المدرسي، وكان دائماً بطل المسرحيات، ما دفع والدته لنقله إلى القاهرة لتجربة الأوديشن. ولفت إلى مشاركته السابقة في مسلسلات مثل "الكبير"، و"ليه لأ"، و"اللعبة"، بالإضافة إلى مسلسل جديد بعنوان "كتالوج" سيُعرض قريباً من بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور.