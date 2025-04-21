ثلاثة ممثلين ينضمون إلى فيلم أمير عيد "أحلام سلطان المنسي"

ميرنا وليد - بيروت - إنضم الممثلون باسم سمرة وكامل باشا وأحمد عصام، إلى فريق عمل فيلم "أحلام سلطان المنسي"، الذي يقوم ببطولته الممثل المصري أمير عيد، كتابة وإخراج محمد ناير.

وكان تم الانتهاء من تصوير الأسبوع الأول من الفيلم، الذي انطلقت أولى مشاهده في 27 شباط/فبراير الماضي.

فيلم "أحلام سلطان المنسي" هو التعاون الرابع الذي يجمع بين أمير عيد ومحمد ناير، وذلك بعد النجاحات التي جمعتهما في مسلسل "ريفو" بجزأيه، ومسلسل "دواعي السفر"، والذي شكّل أيضًا أول تجربة إخراجية لـ محمد ناير إلى جانب كتابته للعمل.

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