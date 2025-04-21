زوج رشا شربتجي يحتفل بعيد ميلادها برومانسية بالغة

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للمخرجة السورية رشا شربتجي وزوجها الممثل السوري إبراهيم الشيخ، من إحتفاله بعيد ميلادها.

وقد سيطرت الرومانسية على الحفل، وبدت رشا وزوجها بغاية السعادة والحب. وكانت رشا شربتجي قد شاركت الجمهور منشوراً عبر حسابها الرسمي، حذرت فيه من منتحل شخصيتها.

وكشفت رشا في الصور التي نشرتها عبر خاصية الستوري على صفحتها، عن محادثات باسمها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مع أحد الأشخاص. وتظهر المحادثات حوارًا بين منتحل شخصية رشا، وبين شخص آخر يطلب منه منتحل شخصيتها خدمة، إذ قال: "بدي بطاقة إيتونز أمريكي من أي محل اتصالات أو مول بس صورلي رمزها وببعتلك حقها"، مشيرًا إلى أن الأمر ضروري.

وأرفقت رشا الصور بتعليق حذرت فيه من كل من ينتحل شخصيتها، قائلة: "نصاب.. صفحاتي فقط الموثقة بالعلامة الزرقاء".

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