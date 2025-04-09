ياسمين عبد العزيز تعود للسينما بعد غياب 7 سنوات بـ"زوجة رجل مش مهم"

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز للعودة إلى تصوير فيلمها الجديد "زوجة رجل مش مهم" نهاية العام الجاري، بعد توقف استمر منذ كانون الأول الماضي بسبب انشغال أبطال العمل بمسلسلات رمضان.

الفيلم يجمعها بالفنان أكرم حسني، حيث يجسدان دور زوجين في إطار كوميدي، وهو من تأليف شريف الليثي في أولى تجاربه وﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، ويُعد هذا العمل عودة ياسمين عبد العزيز إلى السينما بعد غياب دام 7 سنوات منذ آخر أفلامها "الأبلة طمطم" عام 2018، إذ كانت تستعد لفيلم آخر من تأليف خالد جلال، إلا أن التأخير دفعها للبدء بفيلمها مع حسني.

يُذكر أن ياسمين تألقت في موسم رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب"، الذي شهد عودتها للدراما بعد عام من الغياب، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، بمشاركة نخبة من الممثلين أبرزهم كريم فهمي وخالد سليم ونيكول سابا، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.