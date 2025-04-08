سوسن بدر: الجواز موحشنيش.. والونس أهم من الرومانسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها في برنامج “كلام نواعم” المذاع عبر قناة MBC، كشفت الفنانة سوسن بدر عن المواصفات التي تبحث عنها في شريك حياتها.

وقالت سوسن: “الثقة والتفاهم والراحة ويكون شخص عارفة تتكلمي وتضحكي معاه ودي حاجة مهمة جداً، أنا مش متخيّلة حياتي مع حد مش عارفين نضحك، لو مش فاهم النكتة ولو مش فاهمين الضحك مع بعض هنفهم الجد إزاي؟ يبقى فيه حاجات من اللي بحب أعملها، أنا بحب أقعد ساكتة ساعات فميزهقش مني أقعد أنت كمان ساكت، بالنسبة ليا بحب أقعد أمسك كتاب فشوف أنت بتحب إيه”.

وتابعت: “حوالين كل بني آدم ربنا خلقه المساحة بتاعته مساحة إنسانية حتى لو متر الخصوصية”.

وخلال اللقاء، أجابت سوسن بدر على سؤال عما إذا كانت قد اشتاقت للزواج قائلةً: “الجواز موحشنيش، لكن ساعات بتوحشني الصحبة أن تسافري مع حد وتاكلي أكلة حلوة مع حد إن حد يكلّمك بالليل يقولك إزيك؟ يبقى في حد بتخلّصي بسرعة شغلك عشان عارفة إنه مستنّيكي في البيت مش هيتعشّى غير لما تروّحي، أنا مش شايفة إني رومانسية لو كنت رومانسية كنت فلحت، دا اسمه الونس”.

يُذكر أن سوسن بدر شاركت في موسم رمضان الماضي ببطولة مسلسل “الكابتن” مع الفنانين: أكرم حسني، آية سماحة، أحمد عبد الوهاب، وئام مجدي، سامي مغاوري، أحمد الرافعي، محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف عمرو الدالي عن قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني.

كما شاركت سوسن بدر في مسلسل “أثينا” مع الفنانين: ريهام حجاج، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ…، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.