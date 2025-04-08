ريم خوري تشارك متابعيها كواليس أول حلقات مسلسل "آسر"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ريم خوري حماس مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من كواليس تصوير مسلسلها الذي يعرض حالياً، و الذي يحمل إسم "آسر"، و تقوم فيه بدور "لارا"، و عبر المتابعون عن حبهم لدورها و غعجابهم بأدائها في العمل من خلال التعليقات الإيجابية.



و علقت ريم خوري على المنشور بالقول: " “لارا بلّشت قصّتها…” تابعوا مسلسل آسر".

وتدور أحداث "آسر"، حول شاب يُتهم زوراً في جريمة مدبرة من أقرب الناس إليه، فيدخل السجن ظلماً، ويتعرف هناك على رجل قوي يساعده على الهروب. يغيّر آسر هويته، ويعود لينتقم من كل من خانه.

مسلسل "آسر" من بطولة الممثلين باسل خياط، سامر المصري، باميلا الكيك، زينة مكي، خالد القيش، طلال مارديني، عباس النوري، نادين خوري، سلطان ديب، مجدي مشموشي وزهير عبد الكريم.

