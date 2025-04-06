القائمة المبدئية لأفلام موسم عيد الأضحى 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أبريل 2025 04:21 مساءً - تتواصل منافسات موسم أفلام عيد الفطر 2025 التي انطلقت يوم الأحد الماضي، بعرض 4 أفلام جديدة خلال الموسم، ورغم مرور أيام قليله فقط على انطلاق موسم عيد الفطر، إلا أن صناع السينما بدأوا في عمليات الدعاية الخاصة بموسم أفلام عيد الأضحى 2025، وذلك بالإعلان عن الأفلام المنتظر طرحها، وذلك جعل ملامح الموسم تتضح بشكل كبير. وتنشر "الخليج 365" القائمة المبدئية لأفلام الموسم.

"المشروع X" أبرز أفلام الموسم

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يدخلمنافسات موسم أفلام عيد الأضحى 2025 كأبرز الأفلام المنتظرة في الموسم، في ظل التوهج الفني الذي يعيشه بطله الفنان كريم عبد العزيز، وتحقيق أفلامه أعلى الإيرادات في السنوات الأخيرة، حيث ينطلق الفيلم رسمياً في دور العرض المصرية أواخر شهر مايو المقبل أي قبل عيد الأضحي بأيام وهو تقليد تتبعه شركات التوزيع مع الأفلام الكبرى بطرحها قبل عيد الأضحى بأسبوع.

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فيلم "المشروع X" يأتي من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، وضيفا الشرف هنا الزاهد وماجد الكدواني، وتأليف وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه حول عالم المصريات يوسف الجمال الذي يخوض بصحبة فريقه رحلة موت مليئة بالتحديات والصعوبات، من مصر للڤاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، حتى يثبت نظرية غريبة!! ألا وهي ما سر بناء الهرم الأكبر؟ هل كان مقبرة؟".

تامر حسني وهنا الزاهد مجدداً في منافسات عيد الأضحى

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للفنان تامر حسني أيضاً حجز مكانه رسمياً ضمن، بعدما أعلن صناعه عن طرحه يوم 29 مايو المقبل أي قبل العيد بأسبوع وذلك بعدما كان الفيلم مقررًا طرحه في منافسات عيد الفطر هذا العام، ولكن تم تأجيله، ليعود تامر حسني بهذا الفيلم إلى منافسات عيد الأضحي التي تواجد فيها قبل 3 أعوام بفيلم بحبك والذي حقق نجاحاً كبيراً وقتها والمفارقة أن البطلة في الفيلمين هنا الزاهد.

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فيلم "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول مهندس يعمل في تصليح الهواتف، يحلم بالزّواج من مؤثّرة على السوشيال ميديا لكنهما يواجهان العديد من العقبات.

"أحمد وأحمد" يجمع أحمد السقا وأحمد فهمي

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ومن الأفلام التي تأكد طرحها في عيد الأضحى 2025، ""، حيث يستعد صناعه لاستئناف تصوير أحداثه المتبقية، بعد أن تم الانتهاء من جزء كبير من المشاهد قبل شهر رمضان الماضي، والفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين والفيلم فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.

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وتدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار لايت لا يخلو من التشويق، إذ يجسد أحمد فهمي دور مهندس ديكور بينما يجسد أحمد السقا دور خاله الذي يشبهه كثيراً، وتنضم لهما جيهان الشماشرجي التي تلعب دور حبيبة أحمد فهمي، وفجأة يقع الثلاثي في ورطة ويصبحون مطاردين من عصابة، وخلال رحلتهم في الهروب من هذه العصابة يتعرضون للعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

"الجواهرجي" ينتظر تأشيرة الانطلاق في صالات السينما

" أيضاً من الأفلام المرشحة للعرض في موسمبعد تأجيل ما يقرب من 3 سنوات، وذلك حسبما أكد بطله الفنان محمد هنيدي على طرحه أخيراً في هذا الموسم، إلا أن صناع العمل لم يقوموا بأي عمليات دعائية للفيلم حتى الآن سواء بطرح بوستر أول دعائي أو برومو أول وكذلك أبطال الفيلم لا يصرحون عنه تماماً، ولذلك سيتم الانتظار في الأيام المقبلة لتأكيد طرح الفيلم رسمياً.

فيلم "الجواهرجي" يجمع محمد هنيدي ومنى زكي بعد 28 عاماً من تقديمهما في الفيلم الأيقوني "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي حقق نجاحاً منقطع النظير وانطلق من خلاله جيل كامل أصبحوا نجوم السينما طوال السنوات الماضية، ويشارك في بطولة "الجواهرجي"، لبلبة، أحمد السعدني، تارا عماد، أحمد حلاوة، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول ومن من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.

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