ميرنا وليد - بيروت - بدأ نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام احتفالاته بمناسبة اقتراب عيد ميلاده الـ50، الذي سيحل في 2 أيار/ مايو، بحفل ضخم في ميامي.

وشهد الحفل حضور العديد من الأسماء اللامعة، بما في ذلك نجوم فريقه "إنتر ميامي" ليونيل ميسي ولويس سواريز، بالإضافة إلى أساطير الرياضة مثل شاكيل أونيل وتوم برادي. كما ضم الحفل زوجته فيكتوريا وأطفالهما.

كما أهدى ديفيد بيكهام نفسه هدية خاصة بمناسبة اقتراب عيد ميلاده الـ50، وهي بيت زجاجي للزراعة جديد، في منطقة كوتسوولدز.

وظهر ديفيد في صور وهو يبني هيكلًا جديدًا في ممتلكاته التي تبلغ قيمتها 12 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى إنشاء غرفة تخزين حدائق بجانبها. وسيسمح له هذا من تجربة زراعة الطماطم والفواكه الاستوائية التي تتناسب مع المناخات الدافئة. ديفيد، الذي كان نجمًا في منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد، يشارك متابعيه بانتظام تفاصيل مشاريعه الزراعية، حيث نشر مقاطع فيديو له وهو يعتني بدواجنته وحديقة الخضروات الخاصة به.

كانت هذه تفاصيل خبر ديفيد بيكهام يحتفل بعيد ميلاده الـ50 مسبقًا مع هدية خاصة وأجواء عائلية رائعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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