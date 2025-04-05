شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم البحث عن السيد رامبو يشارك في ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي 13 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فيلم البحث عن السيد رامبو بطولة الفنان عصام عمر، فى ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربى يوم 13 أبريل الجارى فى تمام الساعة 5:30 مساءً، بحضور أبطاله والمخرج وعدد من الأصدقاء والفنانين الحاضرين للمهرجان، وفقًا لما أعلنته المنتجة رشا حسني مؤخرًا.

وتدور أحداث فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو حول "حسن" الشاب الثلاثينى الذى يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخأوف ماضيه خلال رحلته لإنقإذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط فى حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالى الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من إخراج المخرج خالد منصور، وبطولة عصام عمر وركين سعد وأحمد بهاء، والسيناريست محمد الحسيني، والمنتجة رشا حسنى والمنتج محمد حفظي.

