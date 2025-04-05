شكرا لقرائتكم خبر عن فان دام يواجه دعوى قضائية في رومانيا بتهمة تتعلق بالاتجار بالجنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير نشرتها صحيفة euro news، بتعرض النجم العالمي جان كلود فان دام، لتهمة ممارسة الجنس مع ضحايا مافيا تلك التجارة الشهيرة، حيث يزعم التقرير أنه التقي بعدد من الأشخاص الذي يخضعون للتحقيقات في جرائم الاتجار بالجنس، وعرضوا عليه ممارسة الجنس مع خمس عارضات رومانيات.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته الصحيفة، الذي نقل تصريحات من محامي احدي الضحايا، أكد أن النجم العالمي كان قد علم بحالة تلك الفتيات قبل ممارسة الجنس معهم، بالإضافة إلى أن التقرير ضم تفاصيل الدعوي القضائية التي رفعتها مديرية الجريمة المنظمة والإرهاب في رومانيا ضد النجم العالمي جان كلود فان دام.

ونقل التقرير تغطية من قناة "أنتينا 3" التابعة لشبكة CNN، فإن فان دام، البالغ من العمر 64 عامًا، يواجه دعوى قضائية في رومانيا بتهمة ممارسة الجنس عن علم مع عدة نساء وقعن ضحايا للاتجار بالجنس، ويُعتقد أن أحد هؤلاء الأشخاص هو رجل الأعمال الروماني ومالك وكالة عارضات الأزياء موريل بوليا، ويقال إن هذه الحادثة المزعومة وقعت في مدينة كان ولم يتم تحديد إطار زمني لها.

