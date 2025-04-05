مؤلف فيلم هيبتا يعلن خطوبته رسمياً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أبريل 2025 04:27 مساءً - أعلن مؤلف فيلم هيبتا محمد صادق ارتباطه رسميا خلال الساعات الماضية، وفاجأ الجمهور بخطوبته بالكاتبة نورهان أبو بكر التي شاركته في عدد من الأعمال الفنية.

خطوبة مؤلف هيبتا

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خلال الساعات الماضية قامت نورهان أبو بكر بنشر مقطع مصور قصير من حفل الخطوبة، وظهر الثتائي وهما يتبادلان لبس الدبل، وحصل الثنائي على الكثير من التهاني بهذه المناسبة السعيدة، وتمنى المتابعون لهما حياة سعيدة ومستقرة.

يُشار إلى أن أحدث التعاونات الفنية بين محمد صادق ونورهان كان فيلم بضع ساعات في يوم ما الذي تم عرضه في نهاية عام 2024، وحقق هذا العمل نجاح جماهيري كبير، خاصةً وأنه تميز بطابع رومانسي هادىء جعله مختلف عن باقي الأعمال التي تم عرضها.

أبطال فيلم "بضع ساعات في يوم ما"

فيلم "بضع ساعات في يوم ما" من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي، ويأتي من بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي. وتدور أحداثه حول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة ولكن هناك رابطاً يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.

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