شير تودّع فال كيلمر: “كنتَ مضحكًا ومزعجًا.. وصديقًا رائعًا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة العالمية شير رسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع X تنعى فيها الممثل الأمريكي فال كيلمر، الذي توفي يوم الثلاثاء الأول من أبريل عن عمر ناهز 64 عامًا، إثر مضاعفات التهاب رئوي.

العلاقة بين شير وكيلمر تعود إلى أوائل الثمانينات، حيث جمعتهما قصة حب استمرت قرابة عامين بين عامي 1982 و1984، قبل أن تنتهي العلاقة الرومانسية، لكن صداقتهما استمرت وطدتها السنوات.

وكتبت شير في تغريدتها: “سأفتقدك… كنت مضحكًا، مجنونًا، مزعجًا، لكنك كنت صديقًا رائعًا.” كما أثنت على شجاعته في معركته الطويلة مع سرطان الحلق، وقالت: “لقد كنتَ شجاعًا حتى النهاية.”

وكانت شرارة العلاقة قد بدأت خلال حفلة عيد ميلاد لشير، حيث التقيا للمرة الأولى. وعلى الرغم من فارق السن بينهما – إذ كانت تكبره بثلاثة عشر عامًا – فقد جمعتهما علاقة قوية تطورت بسرعة.

وفي مذكراته، كشف كيلمر أنه خلال فترة علاجه من السرطان، أمضى وقتًا في منزل شير التي دعمته ووقفت إلى جانبه في أصعب لحظات حياته.

رسالة شير جاءت بمثابة وداع دافئ لصديق قديم، عبّرت فيها عن الامتنان والحزن، مستذكرة علاقة مميزة جمعت بين نجمين في عالم الفن والحياة.