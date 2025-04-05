“يوتيوب” يعلن عن أدوات جديدة.. منافسة مباشرة مع “تيك توك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة استراتيجية تستهدف جذب صنّاع المحتوى ومنافسة منصات الفيديو القصير مثل “تيك توك” و**”ريلز”**، أعلنت منصة “يوتيوب” عن طرح مجموعة من الميزات الجديدة لخدمة “شورتس” (Shorts)، تتضمن خمس أدوات متقدمة لتحرير الفيديو، ستُتاح خلال فصل الربيع.

وأوضحت “يوتيوب” في بيان رسمي أن الأدوات الجديدة ستسهّل تجربة التحرير بشكل ملحوظ، من خلال وظائف تتيح للمستخدمين قص اللقطات، إعادة ترتيبها، تكبير المشاهد، إضافة النصوص والموسيقى، وذلك عبر شريط تحرير مرئي يعرض المشاهد جنبًا إلى جنب، مما يُبسط عملية التعديل بشكل تفاعلي.

واحدة من أبرز الميزات الجديدة هي إمكانية معاينة الفيديو المعدل ضمن جدول زمني قابل للتمرير، بالإضافة إلى ميزة مزامنة اللقطات تلقائيًا مع إيقاع الموسيقى المختارة، دون الحاجة إلى التعديل اليدوي.

كما ستشمل التحديثات إضافة تأثيرات بصرية وفلاتر مدمجة ضمن قوالب شورتس، لتسهيل إنتاج محتوى متماشي مع الترندات الرائجة على الإنترنت، بحسب تقرير لموقع The Verge اطلعت عليه “العربية Business”.

ويأتي هذا الإعلان في توقيت حساس، إذ تواجه منصة “تيك توك” تهديدًا بالحظر في الولايات المتحدة ما لم تُبع إلى شركة أميركية قبل 5 أبريل المقبل، وفقاً لتشريعات جديدة تلوّح بها السلطات الأميركية ضد شركة “بايت دانس” المالكة للتطبيق.

وكان “يوتيوب” قد قدّم سابقًا ميزات مشابهة، مثل التعليقات الصوتية الآلية واحتساب عدد المشاهدات منذ اللحظة الأولى، في إطار سعيه المستمر لمواكبة أدوات المنصات المنافسة.

ورغم أن الميزات الجديدة لم تُطلق بعد للمستخدمين، إلا أن توقيت الإعلان يُبرز نية “يوتيوب” الواضحة لاستقطاب شريحة من صُنّاع المحتوى الذين قد يفقدون منصتهم الرئيسية في حال فرض الحظر على “تيك توك”.