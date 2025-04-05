شكرا لقرائتكم خبر عن إبرام سعيد: أحمد مالك نصحني بالهدوء وأصعب مشاهدنا كان كتب الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار الممثل الشاب إبرام سعيد في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 إلى كواليس مشاركته في مسلسل ولاد الشمس الذى عرض ضمن دراما رمضان 2025، قائلا: "النجم أحمد مالك من أكثر النجوم الذين يركزون بشكل كبير أثناء التحضير للمشهد وتصويره، وكنا قريبن من بعضنا البعض خلال التصوير بحكم أن أغلب مشاهدى معه، وكان من أكثر المشاهد التي أحبها معه حينما كنا واقفين أمام الفيلا، وبدأ يشرح لى طريقة لكى أصبح ملاكم جيد مثله، قبل معرفتى بعلاقته بوالدتى، ونصحنى دائمًا أن أكون هادئ أثناء التمثيل وأعطى لكل شخصية حقها".

وتابع سعيد قائلاً: "من أصعب مشاهدى ضمن مسلسل ولاد الشمس، كان مشهد كتب الكتاب، والصدمة التي أواجهها حينما أعرف أن صديقى ومثلى الأعلى سيتزوج من والدتى، خاصة أن المشهد لم يكون به حوار، وكان على أن أبرز شعورى من خلال نظرة عينى فقط".

وسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانونى للخروج منها، وهما شخصين مختلفين فى الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان فى صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان فى السرقه لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقى، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادى عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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