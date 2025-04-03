ستيفن سبيلبرغ يعود لعالم الخيال العلمي في هذا الفيلم

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المخرج العالمي ستيفن سبيلبرغ عن عودته المنتظرة إلى أفلام الخيال العلمي، من خلال مشروع سينمائي جديد يتناول ظاهرة الأطباق الطائرة، وهو النوع الذي لطالما ارتبط باسمه منذ بداياته في هوليوود.

وأكد سبيلبرغ أن العمل الجديد سيمثل "عودة حقيقية لأسلوبه الخيالي المميز، ولكن بحبكة أكثر تطورًا ونضجًا"، على حد تعبيره.

الفيلم، الذي يُعرض في دور السينما بتاريخ 12 حزيران 2026، يضم نخبة من نجوم هوليوود، من بينهم إميلي بلانت، وايت راسل، كولمان دومينجو، كولن فيرث، إيف هيوسون، وجوش أوكونور، ما يعد بمزيج قوي بين الإثارة والدراما تحت إدارة أحد أكثر مخرجي السينما تأثيراً.

بالتوازي مع هذا المشروع، يستعد سبيلبرغ أيضاً للمشاركة كمنتج تنفيذي في فيلم سيرة ذاتية جديد عن حياة المناضل الأمريكي مارتن لوثر كينغ جونيور، وهو العمل الذي تنتجه شركة Universal Pictures، ويُرتقب أن يُخرجه النجم الكوميدي والمخرج كريس روك.

الفيلم مستوحى من كتاب "King: A Life" للكاتب جوناثان إيج، ويهدف إلى تقديم صورة أكثر إنسانية وقربًا من الواقع للناشط الحقوقي الشهير، مستعرضًا نضاله السلمي في وجه التمييز العنصري، وصراعه مع الحكومة الفيدرالية، في ظل ظروف شخصية وسياسية معقدة.

وتشارك في الإنتاج أيضاً كريستي ماكوسكو كريجر، لتدعم مشروعاً يتناول واحدة من أكثر الشخصيات تأثيرًا في التاريخ الأميركي الحديث، بقصة تُسلّط الضوء على بُعد إنساني يتجاوز الصورة المثالية المعروفة عن كينغ.

عودة سبيلبرغ لعالم الخيال، ومشاركته في مشروع يحمل بعداً تاريخياً وإنسانياً، يضعانه مجددًا في قلب المشهد السينمائي العالمي، كواحد من القلائل القادرين على الجمع بين الترفيه العميق والطرح الهادف.