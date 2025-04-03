مي سليم تروي لـ الخليج 365 آخر تطورات مسلسل روج أسود وموعد عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أبريل 2025 07:21 مساءً - كشفت الفنانة مي سليم عن آخر تطورات مسلسل "روج اسود" الذي تشارك في بطولته ومقرر استئناف تصويره خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك 2025 موضحة لـ"الخليج 365" أنها يتبقى لها يوم تصوير واحد وتوّدع العمل بالكامل فيما يتبقى لباقي الأبطال مشاهد معدودة سيتم الانتهاء منها قريباً.
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وتابعت مي سليم، أنها تلعب خلال أحداث مسلسل "روج أسود" شخصية "ريم"، وهي امرأة تعاني مشكلات كبيرة بعد زواجها، ما يدفعها للجوء إلى محكمة الأسرة طلبًا للطلاق، موضحة أنها استوحت تجارب حقيقية قابلتها في حياتها من أجل تجسيد هذه الشخصية مؤكدة على أن هناك العديد من النساء يعشن ظروفًا أصعب مما تعرضت له شخصية "ريم".
مسلسل "روج أسود" من تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن بطولة: رانيا يوسف، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، مي سليم، وفرح الزاهد، كريم العمري، عابد عناني، ومحمد الدسوقي وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل حول 5 قصص حقيقية عن المطلقات ومعاناتهن في الحياة وذلك من ملفات حقيقة داخل محاكم الأسرة المصرية.
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يذكر أن مي سليم تواجدت في موسم رمضان 2025 على محطات الإذاعة من خلال مسلسل "هايدى ونوفل" ويشاركها في بطولة العمل محمد نشأت، إيناس عز الدين، بمشاركة شروق محمد، دينا وشاحي، أحمد سعد، علي الطيب، إيهاب الزناتي، هبة المهدي، دنيال، وهو من تأليف هشام يحيى.
انطلاق عرض روج أسود فى يونيو المقبلوأشارت مي سليم إلى أن مسلسل "روج أسود" سينطلق عرضه على شاشات التليفزيون خلال شهر يونيو المقبل ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض في موسم الأوف سيزون، لافتة أن العمل يعد نسائياً خالصاً سواء باعتماد قصته على بطلات من النساء وكذلك لمناقشة العديد من قضايا المرأة بعد الطلاق وخاصة النزاعات في محكمة الأسرة.
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https://www.instagram.com/p/C_sehXrsJkf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. تفاصيل الحلقات الأولى من مسلسل روج أسود قبل عرضه
وتابعت مي سليم، أنها تلعب خلال أحداث مسلسل "روج أسود" شخصية "ريم"، وهي امرأة تعاني مشكلات كبيرة بعد زواجها، ما يدفعها للجوء إلى محكمة الأسرة طلبًا للطلاق، موضحة أنها استوحت تجارب حقيقية قابلتها في حياتها من أجل تجسيد هذه الشخصية مؤكدة على أن هناك العديد من النساء يعشن ظروفًا أصعب مما تعرضت له شخصية "ريم".
مسلسل "روج أسود" من تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن بطولة: رانيا يوسف، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، مي سليم، وفرح الزاهد، كريم العمري، عابد عناني، ومحمد الدسوقي وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل حول 5 قصص حقيقية عن المطلقات ومعاناتهن في الحياة وذلك من ملفات حقيقة داخل محاكم الأسرة المصرية.
كليب "اتعلقت بيه" آخر أعمال مي سليم الغنائيةيذكر أن مي سليم أطلقت أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "اتعلقت بيه" على طريقة الفيديو كليب بالتزامن مع حلول عيد الفطر 2025، لتكون أول أغانيها في عام 2025، والأغنية من كلمات خالد ڤيرناس، ألحان ياسر نور، توزيع عمرو عبد الفتاح، ماستر ماهر صلاح،وصورت مي الأغنية في تركيا مع المخرج زياد خوري واستغرق التصوير يومين كاملين.
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يذكر أن مي سليم تواجدت في موسم رمضان 2025 على محطات الإذاعة من خلال مسلسل "هايدى ونوفل" ويشاركها في بطولة العمل محمد نشأت، إيناس عز الدين، بمشاركة شروق محمد، دينا وشاحي، أحمد سعد، علي الطيب، إيهاب الزناتي، هبة المهدي، دنيال، وهو من تأليف هشام يحيى.
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