تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار اهتمام المتابعين وتصدر “الترند”. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع وفقاً لما نشرت الصفحات الممثلة المصرية الشهيرة رانيا يوسف, وهي ترقص على أنغام الموسيقى السودانية. الممثلة المعروفة ظهرت بأزياء مثيرة للجدل, أثناء حضورها إحدى الحفلات بالقاهرة, ودخلت رانيا يوسف, في وصلة رقص مع عازف “الطار” السوداني, “قسوم” وفرقته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة والفيديو وبأزياء مثيرة.. الممثلة المصرية الشهيرة رانيا يوسف ترقص على أنغام الموسيقى السودانية وعازف الطار “قسوم” يشعل حماسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.