رغم إصابة قدمها.. هبة الدري تواصل تقديم مسرحية ريد كاربت

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أبريل 2025 08:55 مساءً - تواصل النجمة هبة الدري تقديم عروض مسرحيتها "ريد كاربت" رغم الإصابة التي تعرضت لها بـإحدى قدميها، لكنها عادت إلى العرض بحماس كبير، مستخدمة عكازًا للاستناد عليه.

هبة الدري توجه رسالة شكر لجمهور مسرحية "ريد كاربت"

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أحدث الأعمال الدرامية لـ هبة الدري

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وتبين من خلال مقطع الفيديو الذي نشرته " الدري" عبر صفحتها على "إنستغرام" من عرض المسرحية، بأن الإصابة أجبرتها على الذهاب إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج المناسب، إذ نوهت إلى ذلك مقدمة العرض المسرحي أثناء تقديم نجوم العمل للجمهور.وحرصت هبة الدري في تعليقها الذي أرفقته بمقطع الفيديو، على توجيه رسالة شكر لجمهور المسرحية لحسن استقبالهم لها وتقديرهم للظرف الصحي الذي تمر به حيث قالت: "محبة الناس هديه من رب العالمين شكرا كاست ريد كاربت وشكرا للجمهور الي قدر الظرف الصحي الي صارلي .. بدينا العرض الثاني وماشاء الله سولد اوت ناطرينكم باجر".يشار إلى أن مسرحية "ريد كاربت" تدور أحداثها في إطار كوميدي، وهي من إخراج محمد المسلم، وتأليف أحمد العوضي، ويشارك فيها العديد من نجوم الكويت، أبرزهم: هبة الدري، هنادي الكندري، ناصر عباس، ليالي دهراب، رهف العنزي وفهد باسم.يمكنكم قراءة.. أمنية ورسالة: ماذا قالت هبة الدري بعد انتهاء أحداث مسلسل في مثل هذا اليوم؟وعرض للفنانةبالموسم الرمضاني الماضي مسلسل "أبو البنات"، الذي دارت أحداثه في إطار درامي عائلي، حول أب يحاول التعامل مع تحديات الحياة اليومية مع بناته وبذل الكثير من الحب والتضحية من أجلهن، ولكن القدر يكشف ما فعلته شقيقته "مرايم" شيماء علي بالماضي حيث بدلت إحدى بناته بـ ابن مطربة الأفراح "ليلى" هبة الدري لغاية في نفسها.ويضم المسلسل كوكبة من نجوم الخليج، وهم إبراهيم الحربي، مرام البلوشي، فتات سلطان، في الشرقاوي، شوق الهادي، فهد باسم، أحمد النجار، كوثر البلوشي، نور محمود، وهو من تأليف محمد النشمي، ومن إخراج محمد القفاص.

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