هبة نور تتألق بإطلالة رائعة مكشوفة الظهر من بالي وسعر خيالي لحقيبة يدها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة السورية هبة نور في احدث إطلالة لها على متابعيها من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من بالي بفستان رائع باللون البيج و بتصميمي شيك، مفتوح عند الصدر، ذيق و متوسط الطول من دون أكمام، مكشوف الظهر، وإعتمدت لشعرها تسريحة تليق باللوك، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



و حملت هبة بيدها حقيبة من دار أزياء Hermès وصل سعرها إلى 20,000 دولار.

وكانت أطلت هبة نور من داخل الصالة الرياضية، وظهرت بلوك رياضي ضيق، إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها وأنوثتها، فقد إرتدت جامبسوت ضيقاً باللون الأسود، من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

