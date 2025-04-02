إيوان يتحدث عن عمله الجديد وهذه علاقته بمواقع التواصل

ميرنا وليد - بيروت - يمتلك الفنان اللبناني إيوان الكثير من الأغاني الناجحة التي دائما تحدث ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي، اذ يتداول الكثير من الجمهور الأغاني القديمة له وخصوصا أغنية "قول انشالله".
موقع "الفن" التقى مؤخرا بالفنان إيوان في سحور قناة أرابيكا، وقد أجرينا معه مقابلة تناولنا فيها العديد من المواضيع، منها أغنيته الجديدة، تواجده مؤخرا بشكل لافت في المناسبات، وعلاقته بمواقع التواصل الإجتماعي.
الجدير ذكره اننا كنا التقينا بإيوان مؤخرا و تحدثنا معه عن الأزمة الصحية التي مرّ فيها وأدت الى دخوله المستشفى.
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