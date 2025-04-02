جينيفر لوبيز نجمة فورمولا 1.. عرض عالمي مرتقب في جدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتجه أنظار عشاق الرياضة وسباقات السيارات في الوطن العربي إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، التي تستعد لاستضافة النسخة الخامسة من جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1، في الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجاري. ويُعد الحدث من أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة، حيث يجمع بين الإثارة الرياضية والعروض الفنية العالمية.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، أُعلن رسميًا عن مشاركة النجمة العالمية جينيفر لوبيز في فعاليات الحدث، لتكون واحدة من أبرز الأسماء التي ستحيي عروض ما بعد السباق. ومن المقرر أن تقدم جينيفر عرضًا فنيًا مميزًا بعد انتهاء السباق، يتضمن باقة من أشهر أغانيها، المعروفة بإيقاعها الحماسي وأدائها المسرحي المتقن، في ليلة يتوقع أن تبقى عالقة في ذاكرة الجمهور.

كما يشارك في عروض ما بعد السباق النجم الأمريكي آشر إلى جانب مجموعة من النجوم العالميين، في خطوة تعكس حجم الزخم الفني المصاحب لهذا الحدث الرياضي العالمي.

وعلى الصعيد الشخصي، تعيش جينيفر لوبيز مرحلة جديدة بعد انفصالها عن بن أفليك، حيث بدأت تركز من جديد على حياتها المهنية وعائلتها. وقد رُصدت مؤخرًا في مدينة نيويورك برفقة ابنتها إيمي مونيز، خلال حضورهما حفل افتتاح مسرحية “عطيل” على مسرح باريمور. ولفتت لوبيز وابنتها الأنظار بإطلالتيهما الأنيقتين، حيث ارتدت إيمي بدلة مخططة بالأبيض والأسود، ونسقتها بربطة عنق عصرية أثارت إعجاب الحاضرين.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات التي توثق لحظات مميزة على السجادة الحمراء، أبرزت العلاقة القوية واللطيفة بين جينيفر وابنتها، حيث أثنى الجمهور على تواضعهما ولباقتهما، خاصة في تعامل إيمي مع الحضور ومدير أعمال والدتها.

يُذكر أن جينيفر لوبيز تحرص دومًا على غرس القيم في توأميها، إيمي وماكس، رغم نشأتهما تحت الأضواء، وهو ما يظهر بوضوح في كل ظهور علني لهما.