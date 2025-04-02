شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو الروس: عجوة فى مسلسل شباب امرأة قريب من قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حسن أبو الروس تفاصيل العمل على مسلسل شباب امرأة الذى عرض ضمن دراما رمضان 2025، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، حيث أكد: "قدمت شخصية جديدة لم تكن موجودة في الفيلم، وهذا ما ساعدنى على تقديمها على طريقتى الخاصة، فهو مغنى مهرجانات، أو "نبطشى"، وهو قريب جدا من قلبى، وكان شخصا مختلفا".

وأشار أبو الروس قائلا: "عجوة وصل إلى القاهرة قبل إمام بـ 10 سنوات، ولهذا ساعده، وبمساعدة المخرج أحمد حسن، والمؤلف محمد سليمان عبد المالك وضعنا تفاصيل مختلفة لـ شخصيته، وأود شكرهم لاختيارى لتقديم هذه الشخصية، خاصة أننى استمتعت جدا بالعمل معهم".

وتابع أبو الروس: "في فترة التحضير لـ شخصية عجوة في مسلسل شباب امرأة، أردنا ظهروه بشكل مختلف في طريقة ملابسه، والفضل يعود لـ ياسمين عيسى الإستايلست، هى التى نفذت شكل الملابس المختلف الذى ظهر به عجوة".

قصة مسلسل شباب امرأة

تلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امرأة دور شفاعات التى جسدتها تحية كاريوكا فى الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

أبطال مسلسل شباب امرأة

مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

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