أبطال أعمال درامية ودعهم الجمهور في نهاية رمضان .. تعرفوا عليهم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مارس 2025 02:55 مساءً - شهدت الحلقات الأخيرة في بعض المسلسلات الرمضانية وفاة أبطالها، وتنوعت بين النهايات الحزينة والأنتقامية خلال الأعمال؛ أبرزها الفنانة غادة عبد الرازق والتي أدت دور "شفاعات" في مسلسل "شباب إمراة"، و"رقية العسكري – نيكول سابا"، و"يوسف – خالد سليم" في مسلسل "وتقابل حبيب".

وسوف نستعرض في هذا الموضوع أبطال المسلسلات الرمضانية 2025 الذين توفوا في الحلقات الأخيرة من أعمالهم .

قتل "شفاعات" غادة عبد الرازق في "شباب إمراة"

شهدت الحلقة الـ 15 والأخيرة من مسلسل "شباب إمراة" الكشف عن قاتل "شفاعات – غادة عبد الرازق"؛ حيث شهدت الحلقة ألقاء القبض على "مدبولي – طارق النهري" ، الذي اعترف خلال التحقيقات بقتلها، بسبب أنها فضحته فى المنطقة، وطلبت منه مغادرة منزله هو وعائلته، ولكنه قرر قتلها بضربها على رأسها بزجاجة لتسقط أرضًا ويطعنها عدة مرات، وهرب إلى منزله.



مسلسل "شباب امرأة"، أحداثه مستوحاة من رواية تحمل الاسم ذاته، للكاتب أمين يوسف غراب، والتي تحولت لفيلمِ سينمائي شهير أيضاً، عُرض عام 1956، بطولة تحية كايوركا، وشادية، وشكري سرحان.

مسلسل "شباب امرأة" عُرض في 15 حلقة ضمن مسلسلات رمضان 2025، وكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخرجه أحمد حسن، وتنتجه شركة فينومينا، والعمل شارك في بطولته كلّ من: عبير صبري، محمود حافظ، أحمد فتحي، جوري بكر، محمد محمود، داليا شوقي وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ودارت الأحداث حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها "إمام" بكلية دار العلوم، وعندما يصل إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلّطة تُدعى "شفاعات" تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتتدهور صحته، وفي هذا الوقت تساعده فتاة تُدعى "سلوى" يعرفها هي ووالدها منذ الصغر، في التخلُّص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدّم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات. إلا أن الأخيرة تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها.

قتل "رقية العسكري وانتحار يوسف أبو العزم" في "وتقابل حبيب"

أسدل الستار على مسلسل "وتقابل حبيب" بعرض الحلقة الـ 30 الأخيرة وكشفت عن نهايات الشخصيات والتي جاء بعضها سعيد والآخر حزين، حيث وصلت الأحداث إلى ذروتها بعدما سمع "يوسف – خالد سليم" حديثًا يدور بين زوجته "رقية – نيكول سابا" مع مدير أعمالها خالد كشف عن مخطط الثنائي للإيقاع بوالدته إجلال عن طريق التغزل فيها ومجاملتها وهكذا.

ويكتشف أن رقية طوال الوقت تخطط ضد عائلته، ويؤكد لها أنها دمرت حياته، سواء مع والدة أبنائه أو مع شقيقه فارس، وأنها الخطأ الأكبر في حياته، وسيقتلها حتى يرتاح الجميع من شرها، وبالفعل يقتلها بالرصاص ثم انتحر.



مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

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مقتل "راوية وغلاب" في "فهد البطل"

أحداث مثيرة ومتسارعة شهدتها الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل "فهد البطل" حيث بدأت الحلقة بمقتل "نادر التمساح - حمزة العيلي" على يد "فهد البطل – أحمد العوضي"، ووصول الخبر إلى والده "توفيق محمود البزاوي".

وتتوالى الأحداث خلال الحلقة حيث تخبر كناريا زوجها فهد بأنها حامل في توأم، وفى نفس الوقت يؤكد فهد أنه سيقوم بتزويج أخته "راوية - كارولين عزمي" من صديقه "ريكو - عصام السقا"، ولكن القدر يمنع فهد من تحقيق ما يتمناه، حيث يهجم مجموعة من الأشخاص المسلحين على المنزل الموجودة به راوية وكناريا، ويتم إصابة راوية بطلق ناري وتتوفى وسط انهيار من فهد وريكو وكناريا.

يذهب فهد إلى منزل عمه غلاب مسرعاً ويرفع السلاح في يده ليقتله انتقاماً منه على قتل راوية، ولكن يحضر الضابط عمر الذي يكشف أنه تأكد من عمليات غلاب الاجرمية وتجارته في الممنوعات، ويكشف فهد لعمرو أنه شقيقه وأظهر له العلامة في يده والتي تتطابق مع الموجوده بيده هو وأختهما راوية، ويحاول عمر اقناع فهد بعدم قتل غلاب ولكن فهد يضربه بالرصاص.



مسلسل "فهد البطل" عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، ومراد فكري صادق.

مقتل "هند" في "ظلم المصطبة"

نهاية قوية وأحداث مثيرة في الحلقة الأخيرة من "ظلم المصطبة"؛ حيث بدأت الحلقة بكشف "حسن – إياد نصار" لـ "هند – ريهام عبد الغفور"؛ أن زوجها "حمادة – فتحي عبد الوهاب" ما زال على قيد الحياة، رغم اعتقادها أنه توفي بعدما طعنته بالسكين.

تشعر هند بالارتباك والانزعاج بعد سماع الخبر، وأبدت استغرابها، ثم طلبت من حسن مغادرة الغرفة، لكي تجلس بمفردها وتفكر في الخطوة التالية التي يجب أن تتخذها، تذهب هند برفقة صديقتها المحامية، وطفلتها الصغيرة "منة" إلى منزل حمادة، لتعتذر له عما حدث، موضحة أنها لم تكن تقصد قتله، بل كان تصرفها مجرد دفاع عن النفس، وأخبرته أنها ترغب في الطلاق، إلا أنه نهرها وأخذ ابنته منة، ثم طردها خارج المنزل.

وتتوالى الأحداث خلال الحلقة ويذهب حسن إلى عمدة البلد، وطلب منه إعادة منة إلى والدتها هند، وبالتالي استدعى العمدة حسن وهند وحمادة للحضور، لكن حمادة جاء بمفرده دون إحضار الطفلة، ما أثار غضب حسن وهند، وفجأة أخرج حمادة سلاحه وأطلق النار على هند، ما أدى إلى وفاتها.



أحداث المسلسل تدور في رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف، وتحديداً بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالي، وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك في إطار اجتماعي وإنساني لا يخلو من الصراعات.

شارك في بطولته كل من إياد نصار وريهام عبد الغفور وفتحي عبد الوهاب وبسمة، وأحمد عزمي، ومحمد علي رزق، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى ضيفيْ الشرف دياب وأحمد فهيم، ومن تأليف أحمد فوزى صالح، وسيناريو وحوار محمد رجائي وإسلام حافظ، وإخراج محمد علي وعمرو موسى، وإنتاج شركة united studios.

مقتل "غزل وبرنسة وعدد من أفراد أسرة حكيم في "حكيم باشا"

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "حكيم باشا" للنجم مصطفى شعبان تطورات درامية مشوقة، حيث جاءت من ضمن أحداث الحلقة وأهمها؛ أمر "برنسة - سهر الصايغ" لـ "غزل - دينا فؤاد" بأن تطبخ لهم في ظل وجعها وقهرها على ابنها الذي تم قتله على يدهم، لذلك قررت "غزل" الانتقام بوضع السم لهم في الأكل حتى تقتلهم جميعًا، وأكلت "غزل" من نفس الأكل وماتت معهم.

ويدخل حكيم باشا القصر رافعاً سلاحه مستعداً لقتل كل من في القصر، ولكنه تفاجأ بأن كل من في القصر من أولاد عمه وأعمامه وعمته قد ماتوا بالسم وسقطوا أرضاً، وماتت معهم "غزل" والتي أجبرتها "برنسة" على تناول الطعام، وأوصته غزل بأن يدفنها بجوار ابنها؛ ووقف بينهم وهو في حالة ذهول.



مسلسل "حكيم باشا" عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وشارك في بطولته إلى جانب مصطفى شعبان كلٌّ من: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، العمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

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