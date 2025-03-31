إصابة ممثل خلال مشهد مع عمرو سعد في “سيد الناس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافته في برنامج “القاهرة اليوم”، تحدث الفنان أحمد فهيم عن تعرضه لإصابة خلال تصوير مشهد المشاجرة بينه وبين الفنان عمرو سعد في مسلسل “سيد الناس”.

وكشف عن تعرضه للإصتبة خلال التصوير، قائلاً: “كنا بنعمل مشهد الفنان عمرو سعد الذي يقدم دور (الجارحي) بيضرب (مجدي) و(عفيفي)، المفروض بيضربني الأول 3 ضربات في واحدة منهم أخدتها بجد ولما اتضرب قلت أكمل عشان المشهد وزقني ووقعت على الأرض وراح يضرب عفيفي بقوة.

وتابع: “حطيت إيدي على راسي حسيت إني حاطط إيدي على كرة تنس في دماغي، فضلت ساكت لحد ما المشهد يخلص لأنه كان صعب ومش عايز أعيد تاني، لحد ما أستاذ محمد سامي خلص التصوير قلت لهم إني اتخبطت، وشافوا كرة التنس اللي في دماغي وأنا شايف ردود الأفعال من الأساتذة الزملاء ومش فاهم في إيه، قعدت على كرسي ومكنتش فاهم هنكمل ولا مش هنكمل وكنت دايخ، حطوا تلج ونزلت شوية والدنيا هديت وقدرت أكمل تصوير المشهد”.

وأضاف الممثل المصري: “في مشهد خناق تاني بين (مجدي) و(الجارحي) قعدنا نصور من 8 بالليل لـ4 الصبح وكنت مركب حاجات في رجلي لحمايتها ومع المجهود البدني اللي حصل عشان مكنش في دوبلير ليا أنا وعمرو سعد اكتشفت أن جالي جلطة في رجلي، أخدت حقن سيولة والدكتور طلب مني مقفش على رجلي كتير لكن مكنش ينفع عشان التصوير”.