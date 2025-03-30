قرار من نقابة المهن الموسيقية ضد مسلم.. وهكذا رد

ميرنا وليد - بيروت - إتخذت نقابة المهن الموسيقية قرار بإيقاف الفنان المصري مسلم عن الغناء.

ورداً على هذا القرار كتب مسلم: "حسبي الله ونعم الوكيل في النقابة واللي فيها، وربنا كبير ومش بيضيع حق حد. أنا اتظلمت كتير وربنا مش بيسيب حق حد، وأنا في دولة قانون ومش هسيب حقي. لو أنا ناجح وده مخليكم تكرهوني فده مرض، ومش ذنبي إني إنسان كويس وبسعى علشان أوصل لحلمي. هفضل ورا حلمي لحد آخر نفس، ومش هسيب حد يهز ثقتي، ربنا كبير وحسبي الله ونعم الوكيل تاني في كل ظالم من أولكم لآخرِكم".

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