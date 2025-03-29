أحداث الحلقة 29 من العتاولة 2.. رجوع الصراع لنقطة الصفر بعد وفاة شديدة ونجلها

"عيسى الوزان" يتفاوض مع "خضر"

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 مارس 2025 10:19 مساءً - عُرضت مساء اليوم الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل، والذي تدور أحداثه في إطار من التشويق، ويُشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم، طارق لطفي،، وزينة.وجاء من ضمن أحداث الحلقة جلوس "عيسى الوزان" والذي يُجسد شخصيته الفنان باسم سمرة مع "خضر" للتفاوض معه لإيجاد حل للصراع الدائر بينهم وبين "الحاجة شديدة" و "عدولة" حول الآثار، مؤكدًا بأنه يسعى لإرضاء الجميع.وعلى جانب آخر ذهب "خضر" والذي يُجسد شخصيته الفنان طارق لطفي إلى "الحفار" والذي يعمل مندوبًا للخواجة الذي سيشتري الآثار لعقد اتفاق معه منفصل مُتخليًا عن الجميع، ليُفاجأ بوجود "عيسى الوزان" و "عدولة" واتفقا مع "الحفار".

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العتاولة يطلقون النار على "بيجو" أمام والدته "الحاجة شديدة"

فيما شهدت أحداث الحلقة ذهاب العتاولة إلى "الحاجة شديدة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة فيفي عبده لتسليمها نجلها "بيجو" مُقابل تركها لـ"حنة"، وعقب ذلك أطلقوا النار على "بيجو" أمامها.وعلى جانب آخر حاول "خضر" إقناع "نصار" والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السقا بتسليم الآثار خوفًا من الانتقام، ويرفض "نصار" اقتراح شقيقه، ويذهب "خضر" والذي يُجسد شخصيته الفنان طارق لطفي إلى "الحاجة شديدة" لإقناعها بالتفاوض ولكنها ترفض وتؤكد له بأنها ستنتقم منهم.وانتهت أحداث الحلقة بوفاة "بيجو" نجل "الحاجة شديدة" والتي أصيبت بحالة من الصدمة والهيستريا فور وفاة نجلها لتفقد حياتها هي أيضًا، مما أعاد الصراع بين العتاولة و "عيسى الوزان" إلى نقطة الصفر.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».