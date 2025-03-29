شكرا لقرائتكم خبر عن هل تواجه أنوشكا ابنها كريم فهمى وتلم شمل العيلة من جديد فى مسلسل وتقابل حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دار حديث بين الفنانة أنوشكا وأحمد عبد الله خلال الحلقة 28 من مسلسل وتقابل حبيب، حيث تقابلا سويا وأخبرها الأخير أن وضع ابنها كريم فهمي بعيدا عن العائلة ليس صحيحا، ويحاول إقناعها بضمه مرة أخرى بعد خلافات حدثت بينه وبين شقيقه الفنان خالد سليم، بسبب ياسمين عبد العزيز، ووقوفه معها طول الوقت.

وتطورت الأحداث في الحلقة الـ 28 من مسلسل وتقابل حبيب، حيث تقابل شهد (منة عرفة) ابن عمها موسى، وبدت في حالة غير منضبطة وليست في كامل وعيها، حيث تبين أن ابن عمها وضع مخدر لها في الشراب، وقرر اغتصابها حتى لا تكون بنت بنوت، وتكون الفرصة سانحة أمامهما لابتزاز حازم أبو العزم (محمود ياسين جونيور).

ووضع موسى خطة أن يتم إخبار حازم أن شهدت فقدت عذريتها أو حملت منه، خاصة أنه أقام معها أكثر من علاقة، وعندما وجد موسى أن شهد ما زالت تحتفظ بعذريتها قرر اغتضابها، وفى نفس الوقت سيستخدم الصور والفيديوهات التي صورها لحازم مع شهد في اسطبل الخيل وتكون دليلا على إقامة علاقة بين حازم وشهد، ومن ثم ابتزازه حتى يتزوج منها ويستطيعا الحصول على أموال منه.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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