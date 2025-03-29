شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 14.. وحيد يحاول الصلح بين عايشة وداليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاول وحيد "عبد الرحمن ظاظا" خلال أحداث الحلقة الرابعة عشر، من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، الصلح بين عايشة " دنيا سمير غانم " وداليا " فدوى عابد" بعد خناقة عايشة معها و طالبت منها عدم التدخل بينها و بين علاقتها بأولادها.

دخلت عايشة " دنيا سمير غانم" فى حالة من الحزن خلال أحداث الحلقة الرابعة عشر، من مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON، بسبب عودة شقيقتها و نجلتها فاطيما من الخارج وذلك يهددها بفضحها فى الجامعة لانتحال شخصية بنت شقيقتها فاطيما.



تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.



مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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