شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد فى بودكاست "بداية جديدة": الأدوار الصغيرة كانت بوابتي للنجاح ومبادرة "بداية" تدعم الشباب في تحقيق أهدافهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف بودكاست "بداية جديدة"، الفنان سليمان عيد، وتحدث عن بداياته في عالم الفن، والأدوار التي تميز بها واشتهر من خلالها، إلى جانب التحديات التي واجهها خلال مسيرته الفنية. وأشاد بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدًا دورها الفعّال في تمكين الشباب، وتثقيفهم، وتنمية مواهبهم.

بدأ سليمان عيد، حديثه بالتأكيد على أهمية مبادرة "بداية"، مشيرًا إلى أنها مبادرة مميزة تقوم بدور أساسي في بناء الإنسان المصري. وأوضح أنه اكتشف من خلال متابعته أن هناك عددًا كبيرًا من أفراد المجتمع بحاجة لمثل هذه المبادرات، لما لها من تأثير حقيقي في دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم المختلفة. ولفت إلى أن "بداية" تُعد مبادرة قوية لأنها توفر خدمات متكاملة لكل من يحتاج إلى الدعم.

وأضاف سليمان عيد، أنه إذا كان له دور في دعم المبادرة، فسيكون من خلال نشر الأخلاق والقيم الإيجابية، مؤكدًا أن الأخلاق هي أساس كل شيء، بداية من احترام الآخرين وحتى مساعدة المحتاج والمريض. كما شدد على أهمية اكتشاف الطفل لميوله ومواهبه مع انتهاء مراحله العمرية الأولى، حتى يتمكن من تنميتها وتطويرها. وأكد أن المبادرة تشجع على دعم الإنسان في أهدافه الإيجابية، مع توعيته وتحذيره من أي ميول سلبية قد تعيق مستقبله.

تحدث سليمان عيد خلال اللقاء عن بداياته، حيث أشار إلى أنه كان من الطلاب المتفوقين في المدرسة، وكان يتميز بشكل خاص في مادة الرياضيات، وكان يحلم بأن يصبح مهندسًا ميكانيكيًا. لكنه أوضح أن وفاة والده أثناء فترة الثانوية العامة أثرت عليه كثيرًا، فلم يكن قادرًا على التركيز في الدراسة، ولم يحقق الدرجات التي كان يتمناها.

وعن بدايته الفنية، أوضح أنه أثناء دراسته الجامعية التقى بالأستاذ شاكر خضير، ومن خلاله شارك في مسرحية مع الفنان الكبير سمير غانم. وأضاف أن أول أجر له كان 75 جنيهًا، ثم زاد ليصبح 150 جنيهًا مع الوقت.

كما تحدث سليمان عيد، عن الأدوار الصغيرة التي قدمها في بداية مشواره الفني، موضحًا أنه في البداية لم يكن راضيًا عنها، لكنه كان يؤمن أن الاجتهاد والعمل أفضل من انتظار العون من الآخرين. وأشار إلى أنه بعد سنوات طويلة من العمل، اكتشف أن هذه الأدوار الصغيرة كانت السبب في نجاحه وانتشاره، وأن الجمهور أحبها أكثر من بعض الأدوار الكبيرة التي قدمها لاحقًا.

وفي ختام اللقاء، تحدث سليمان عيد عن تجربته في فيلم "الباشا تلميذ"، موضحًا أنه هو من قام بتأليف وتطوير شخصية "الشاويش" بالكامل، حيث كتب تفاصيل الدور من البداية وحتى النهاية. وأكد أن مشاهده مع الفنان الراحل حسن حسني في الفيلم كانت من أقوى وأبرز المشاهد.

وفي ختام حديثه، وجه نصيحة للأجيال القادمة بضرورة التفكير جيدًا قبل اتخاذ أي قرار، والانفتاح على الثقافة العامة، ومنح أنفسهم الفرصة للقراءة والتعلم المستمر، لاكتشاف ميولهم الحقيقية وتنمية مواهبهم.

من المقرر أن يستضيف بودكاست "بداية جديدة" في الحلقات المقبلة شخصيات مؤثرة من مجالات الفن، الرياضة، ريادة الأعمال، والسياسة. يُبث البرنامج عبر منصة Watch IT في 3:15 مساءً، كما يُعرض يوميًا على قناة الحياة في تمام 3:15 مساءً، وعلى القناة الأولى والفضائية المصرية في 6:30 مساءً، ويقدم تجارب ملهمة ونصائح مفيدة للشباب.

وانطلق بودكاست "بداية جديدة" في إطار جهود مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، ليكون مساحة تفاعلية تجمع بين الشخصيات المؤثرة، بمشاركة مقدمي الحلقات من الأطفال المصريين الموهوبين آدم وهدان، ريم مصطفى، وسيليا محمد سعد. يتيح البودكاست لضيوفه الفرصة لمشاركة تجاربهم، والتحديات التي مروا بها، والدروس التي شكلت مسيرتهم، إلى جانب تقديم رؤى حول مستقبل مجالاتهم وأثرها على المجتمع، ونقل رسائل تحفيزية للشباب الساعي لتحقيق طموحاته.

يأتي ذلك في إطار سعي المشروع القومي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، من خلال برامج متكاملة تشمل الصحة، التعليم، والثقافة. تسعى المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص، إيمانًا بأن بناء مستقبل أفضل يبدأ بتطوير الإنسان.



الفنان سليمان عيد فى بودكاست بداية جديدة (1)