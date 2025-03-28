نادر الأتات: "هذه عاداتي في رمضان"

ميرنا وليد - بيروت - الفنان نادر الأتات صاحب الصوت الجميل والحضور المميز، يمتلك كافة المقومات التي جعلته يكون في الصفوف الأولى، فهو صاحب الأغاني الناجحة التي تتصدر دائماً مواقع التواصل الإجتماعي، ونذكر من أعماله: "يا قلب إمك، طلو عينيها، الضيعة، من يومتا، بترقص عيوني، قلبي عاليمين، تمنيت، نادر، مش بس حبيبك"، وغيرها من الأغاني المميزة.



موقع "الفن" التقى بـ نادر الأتات في سحور قناة أرابيكا، وتحدثنا معه عن عاداته في رمضان، عمله المقبل، وغيرهما من المواضيع.

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