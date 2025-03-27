شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 11.. بوست نيللى يثير قلق أولياء الأمور بالمدرسة والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل لام شمسية الحلقة 11 قلق أولياء الأمور في المدرسة التي يدرس فيها الطفل يوسف علي البيلي، حيث حاول أولياء الأمور الاطمئنان على أن المتحرش بيوسف من خارج المدرسة.

وفى خطوة لنفى التهمة عنه قام وسام محمد شاهين باقتراح تقديم حملة للتوعية ضد التحرش داخل المدرسة للحفاظ على التلاميذ.

وشهدت الحلقة 11 من مسلسل لام شمسية قيام وسام محمد شاهين بتبرئة نفسه، من واقعة تحرشه بالطفل يوسف، حيث علق على بوست ابنته زينة ياسمينا العبد التي تدعم فيه نيللي أمينة خليل في واقعة التحرش، حيث كتب أنه سيساعد نيللي وأنه فخور بدعم انبته لنيللي في واقعة التحرش وأنه سيحاول المساعدة للوصول للمتحرش.

فيما شهدت الحلقة قيام وسام محمد شاهين بالكذب على والدته حول ملابسات محاولة انتحار رباب يسرا اللوزي، وترك ابنته زينة ياسمينا العبد تفتح عليها العرفة وتكشتف انتحار والدتها ما أدخلها في حالة نفسية سيئة.

وتعرضت نيللي أمينة خليل إلى موجة من التعليقات السلبية على السوشيال ميديا بسبب كتابتها بوست التحرش، حيث تعرض لها المتابعين بتعليقات مثل ملكيش حق تكتبى البوست ده، واستفدنا ايه من كلامك، فضحتى نفسك وابنك وغيرها.

وشهد المسلسل مواجهة زينة ياسمينا العبد العديد من التساؤلات في المدرسة بسبب دعمها بوست نيللي أمينة خليل المتعلق بالتحرش، حيث سألتها وضغطت عليها زميلاتها حول هوية المتحرش ومن هو الرجل المقرب من الأسرة الذي تحرش بيوسف الطفل علي البيلي.

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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