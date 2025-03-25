أحداث الحلقة 25 من العتاولة 2.. نصار يكشف عن خدعته لـ عدولة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مارس 2025 11:55 مساءً - عُرضت مساء اليوم الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "العتاولة 2" والتي تدور أحداثها في إطار من التشويق، ويُشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده، باسم سمرة وزينة.
وعلى جانب آخر قرر "خضر" والذي يُجسد شخصيته الفنان طارق لطفي الانتقام من "شوق" وذهب إليها بصُحبة "حسن" والذي اعترف عليها وعند مواجهة "خضر" لها تقتل "حسن" فيُبلغ "خضر" الشرطة عنها، فيما تُقرر "جيجي" زوجة "خضر" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة ثراء جبيل أن تنفصل عن خضر.
يمكنك قراءة.. نسرين أمين تكشف لـ الخليج 365 تفاصيل مشاركتها في العتاولة 2 وحكاية شخصية عدولة
وجاءت المفاجأة الحقيقية بالحلقة حينما كشف "نصار" والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السقا بأنه لم يتزوج "عدولة" مثلما ظن الجميع ولكنه خدعها حتى ينقذ شقيقه "خضر"، وعادت "حنة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة زينة إلى منزل العتاولة ولزوجها "نصار"، إلا أن "عدولة" قامت بتهديد "نصار" بالانتقام منه.
ونجح العتاولة في الإمساك بـ"بيجو" وهو داخل منزل العتاولة وهو يُحاول سرقة الكنز، إلا أن الحاجة "شديدة" تتخلى عنه أمامهم وتطالبهم بطرده من الحارة، فيما واجه "خضر" "تحية" بما فعلته في زوجته "جيجي" لتتخلى عنها الحاجة "شديدة" أيضًا وتدعي بأنها لا تعلم ما يفعلون من وراءها ويُغشى عليها في الحارة.
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"نصار" يسرق هاتف "عدولة" و"خضر" ينتقم لـ"جيجي"شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل "العتاولة 2" تصاعدًا في الأحداث، حيث اكتشفت "عدولة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة نسرين أمين بأن "نصار" سرق هاتفها المحمول والذي يوجد عليه مقطع الفيديو الذي تُهدد به شقيقه "خضر".
وعلى جانب آخر قرر "خضر" والذي يُجسد شخصيته الفنان طارق لطفي الانتقام من "شوق" وذهب إليها بصُحبة "حسن" والذي اعترف عليها وعند مواجهة "خضر" لها تقتل "حسن" فيُبلغ "خضر" الشرطة عنها، فيما تُقرر "جيجي" زوجة "خضر" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة ثراء جبيل أن تنفصل عن خضر.
يمكنك قراءة.. نسرين أمين تكشف لـ الخليج 365 تفاصيل مشاركتها في العتاولة 2 وحكاية شخصية عدولة
"نصار" يعترف لـ"عدولة" بخدعته و"عيسى الوزان" يقتل "حرب"كما شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل "العتاولة 2" اكتشاف "عيسى الوزان" والذي يُجسد شخصيته الفنان باسم سمرة بأن "حرب" ذراعة اليمين في العمل يكذب عليه منذ فترة طويلة ولديه قضية "تحرش"، وبالفعل يُصدق كل ما قالته "فتنة" عنه ليُقرر "عيسى الوزان" التخلص منه.
وجاءت المفاجأة الحقيقية بالحلقة حينما كشف "نصار" والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السقا بأنه لم يتزوج "عدولة" مثلما ظن الجميع ولكنه خدعها حتى ينقذ شقيقه "خضر"، وعادت "حنة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة زينة إلى منزل العتاولة ولزوجها "نصار"، إلا أن "عدولة" قامت بتهديد "نصار" بالانتقام منه.
ونجح العتاولة في الإمساك بـ"بيجو" وهو داخل منزل العتاولة وهو يُحاول سرقة الكنز، إلا أن الحاجة "شديدة" تتخلى عنه أمامهم وتطالبهم بطرده من الحارة، فيما واجه "خضر" "تحية" بما فعلته في زوجته "جيجي" لتتخلى عنها الحاجة "شديدة" أيضًا وتدعي بأنها لا تعلم ما يفعلون من وراءها ويُغشى عليها في الحارة.
تفاصيل مسلسل "العتاولة 2"يُذكر أن أحداث الموسم الثاني من "العتاولة" تدور في إطار من التشويق والإثارة، والمسلسل يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.
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