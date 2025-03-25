بن أفليك يكسر صمته بشأن طلاقه من جينيفر لوبيز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مارس 2025 10:21 مساءً - منعطفات عديدة مرّت بها علاقة جينيفر لوبيز بزوجها السابق بن أفليك، والتي شهدت قصة حب ثم انفصال لسنوات، ثم عودة وزواج، ثم خلافات، ثم انفصال، وخلال مراحل العلاقة المتعرجة، شهدت أيضاً تكهنات من الجمهور والصحافة حول طبيعة الخلاف بينهما، ولكن حرص الثنائي على التزام الصمت، حتى كسر أفليك هذا الصمت.

بن أفليك يتحدث عن علاقته بجينيفر لوبيز

Embed from Getty Images

في تصريحات صحفية، تحدث بن أفليك عن علاقته بـ جينيفر لوبيز، وقال إن الشائعات التي ظهرت حولهما دفعت الناس إلى تصديقها، وأشار إلى أن جميعها غير صحيح.

وأشاد أفليك، البالغ من العمر 52 عاماً، بلوبيز، البالغة من العمر 55 عاماً، ووصفها بأنها "تعاملت مع الشهرة بمهارة وإتقان أكثر مني. فأنا بطبعي أميل إلى أن أكون أكثر تحفظاً وخصوصية من طبعها، وكنت دائماً أتعجب لقدرتها على التوفيق بين الأمرين؛ بين الشهرة والتمثيل وبين دعم شخص تحبه".

وأكد أفليك خلال حديثه "أنا أكنّ لـ جينيفر كل الاحترام والودّ"، وقال عن تكهنات الناس بأسباب انفصالهما: "الحقيقة أكثر واقعية بكثير مما يعتقده الناس. لا توجد فضيحة، ولا حكايات طويلة، ولا مؤامرات. الحقيقة هي مجرد قصة عن أشخاص حاولوا جاهدين التوفيق بين حياتهم وعلاقاتهم ولم يوفقوا".

انتهاء علاقة جينيفر لوبيز وبن أفليك رسمياً

بعد أن تم الطلاق رسمياً بين جينيفر لوبيز وبن أفليك في يناير الماضي، أعلنت المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنجلوس يوم 21 فبراير 2025 أن زواج أفليك من لوبيز قد تم حله، وأن الزوجين أصبحا عازبين قانونياً.

https://www.instagram.com/p/DGV8jwEx2sT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGV8jwEx2sT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGV8jwEx2sT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وقد جاء حُكم الطلاق في يناير الماضي بعد ما يقرب من 20 أسبوعاً من تقديم لوبيز طلباً إلى محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا لحل الزواج في 20 من أغسطس، من دون محامٍ، وطلبت عدم وجود دعم زوجي لأيٍّ من الطرفين، لتقسيم أتعاب المحاماة، وأشارت إلى أن الطبيعة الدقيقة لمجتمعهما، وأصولهما شبه المجتمعية، وممتلكاتهما والتزاماتهما المنفصلة، غير معروفة وسيتم تحديدها.

وذكرت لوبيز أن تاريخ 26 من أبريل هو تاريخ انفصالهما، واستشهدت بالاختلافات التي لا يمكن التوفيق بينها بوصفها سبباً للانفصال.

يمكنكِ التعرف إلى: بعد تسوية طلاقهما... جينيفر لوبيز لن تفرط في هذه الهدية من بن أفليك

جينيفر لوبيز توقِّع رسمياً أوراق الطلاق من بن أفليك

https://www.instagram.com/p/DEgLYztx9Kv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEgLYztx9Kv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEgLYztx9Kv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تزوج الزوجان السابقان، في حفلٍ متواضع في لاس فيغاس في يوليو 2022، واحتفلا لاحقاً بزواجهما بحفلٍ كبير في جورجيا أمام الأصدقاء والعائلة في 20 من أغسطس 2022، ولكن بعد عامين من الزواج، وبعد أشهر من الشائعات، التي تبين أنها حقاً كانت أشهر من الخلافات والانفصال، وقَّعت النجمة العالمية جينيفر لوبيز أوراق طلاقها رسمياً من زوجها الممثل الأمريكي بن أفليك، يوم الثلاثاء، 20 من أغسطس 2024.

فبعد عامين من الزواج، وقصة حب قديمة حديثة أشبه بالأفلام، قدمت لوبيز طلب الطلاق من بن أفليك، فيما كانت مجلة TMZ أول من ذكر الخبر.

ووقَّعت لوبيز طلب الطلاق في المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنجلوس، وحددت تاريخ الانفصال في 26 من أبريل 2024.

وقد اختارت النجمة تاريخاً من المفترض أن يكون مميزاً لها؛ إذ إنها وبن، وعلى الرغم من أنهما تزوجا في لاس فيغاس في 17 من يوليو 2022؛ فإن 20 من أغسطس يصادف الذكرى الثانية لحفل الزفاف التقليدي لهما، الذي احتفلا به في جورجيا.

وذكر مصدر مقرب من النجمة أنها حقاً حزينة، كما قال: "لقد حاولت جاهدة جعل الأمور تسير على ما يُرام، وهي تشعر بالحزن الشديد، وفي الوقت الحالي الأبناء هم الأولوية القصوى، كما كانوا دائماً".

ومن الجدير بالذكر أنه بحسب مصادر مطلعة لموقع TMZ، اشترت جينيفر لوبيز مجمعاً سكنياً مساحته 2 فدان ونصف في منطقة هيدن هيلز في لوس أنجلوس، بعد أن عرضت منزل الزوجية للبيع. وتبلغ مساحة المنزل الرئيسي 10046 قدماً مربعة، ويأتي مع حظيرة وإسطبلات وحلبة لركوب الخيل، وبيت ضيافة وحمام سباحة، كما تحتوي على وسائل راحة أكثر بساطة، مثل المسرح وصالة الألعاب الرياضية.



إليكِ هذا الخبر: رسمياً.. عرض منزل جينيفر لوبيز وبن أفليك للبيع - الخليج 365



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».