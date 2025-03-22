أحمد السقا يرشح هذا النجم لبطولة تيتو 2 ويكشف تفاصيل جديدة عن الفيلم.. تعرفوا إليها!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مارس 2025 10:28 مساءً - بعد إعلان المخرج طارق العريان عن تجهيزه للجزء الثاني من فيلم "تيتو"، كشف النجم أحمد السقا عن تفاصيل جديدة عن الفيلم، كما رشح هذا الفنان الشاب لبطولة العمل.
وأكمل السقا : "اعمله طبعاً لو عايزني أكتبلك تنازل كتابي هعمل كدا، وكشف لي طارق أنه يفكر عمل شئ خارج الصندوق، لكن فيلم تيتو يظل من كلاسيكياتي وفيلم أنا بحبه".
وعن الفنان الشاب الذي يرشحه ليجسد دور الطفل "رضا" بعد أن أصبح شاباً ويكون بطلاً للفيلم، والاختيار بين أحمد غزي، أم أحمد مالك، أم نجله ياسين، قال أحمد السقا: "أنحي ابني طبعاً، وأرشح أحمد غزي، وهو اسمه أحمد أحمد غزي وأبوه صاحبي، وأنا اللي معلمه تمثيل وهو موهوب جداً، وبرضه فيه نور النبوي موهوب جداً".
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يذكر أن المخرج طارق العريان قد كشف في لقاء سابق عن بدء تجهيزه للجزء الثاني من فيلم تيتو الذي قدمة عام 2004 أي قبل 20 عاماً وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً مع الفنان أحمد السقا.
وعن قصة الفيلم المتوقعة، كشف طارق العريان في أحدث لقاءٍ له: "بنكتب الولد اللي كان أحمد السقا تبناه في الفيلم وكبر بعد سنين، لكن لسه السقا ميعرفش.
يُذكر أن الطفل الذي يدور الحديث عنه هو "رضا"، الذي قدم دوره عصام يوسف، وهو الآن في عمر الشباب، وقد ابتعد عن مجال الفن وعمل في مجال هندسة البترول.
ومن المتوقع أن يظهر فيلم "تيتو" بشكلٍ مختلف تماماً، خاصةً وأن أبطاله الثلاثة لن يشاركوا في هذا الجزء.
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السقا يرشح أحمد غزي لبطولة "تيتو 2"حلّ الفنان أحمد السقا ضيف الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، وخلال الحلقة كشف بعض التفاصيل عن فيلم "تيتو 2" قائلاً : " طارق العريان لسه مكلمني من يومين، في الجزء الأول أنا مت وخالد صالح توفاه الله، وقال لي بفكر أعمله بولاد صغيرين".
وأكمل السقا : "اعمله طبعاً لو عايزني أكتبلك تنازل كتابي هعمل كدا، وكشف لي طارق أنه يفكر عمل شئ خارج الصندوق، لكن فيلم تيتو يظل من كلاسيكياتي وفيلم أنا بحبه".
وعن الفنان الشاب الذي يرشحه ليجسد دور الطفل "رضا" بعد أن أصبح شاباً ويكون بطلاً للفيلم، والاختيار بين أحمد غزي، أم أحمد مالك، أم نجله ياسين، قال أحمد السقا: "أنحي ابني طبعاً، وأرشح أحمد غزي، وهو اسمه أحمد أحمد غزي وأبوه صاحبي، وأنا اللي معلمه تمثيل وهو موهوب جداً، وبرضه فيه نور النبوي موهوب جداً".
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يمكنكم متابعة هدى الإتربي توجه نصيحة للفتيات من وحي شخصية دينا في العتاولة 2.. تعرفوا إليها
يذكر أن المخرج طارق العريان قد كشف في لقاء سابق عن بدء تجهيزه للجزء الثاني من فيلم تيتو الذي قدمة عام 2004 أي قبل 20 عاماً وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً مع الفنان أحمد السقا.
وعن قصة الفيلم المتوقعة، كشف طارق العريان في أحدث لقاءٍ له: "بنكتب الولد اللي كان أحمد السقا تبناه في الفيلم وكبر بعد سنين، لكن لسه السقا ميعرفش.
يُذكر أن الطفل الذي يدور الحديث عنه هو "رضا"، الذي قدم دوره عصام يوسف، وهو الآن في عمر الشباب، وقد ابتعد عن مجال الفن وعمل في مجال هندسة البترول.
ومن المتوقع أن يظهر فيلم "تيتو" بشكلٍ مختلف تماماً، خاصةً وأن أبطاله الثلاثة لن يشاركوا في هذا الجزء.
أحمد السقا يتألق في "العتاولة" رمضان 2025يُذكر أن أحمد السقا يُعرض له في شهر رمضان مسلسل "العتاولة 2"، ويعود مسلسل "العتاولة" للجمهور في موسم رمضان 2025 بالجزء الثاني من العمل، الذي يشارك في بطولته كل من أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، زينة، فيفي عبده، ثراء جبيل، مريم الجندي، تأليف مصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.
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وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».