شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 23.. يارا قاسم تستيقظ على كابوس مفزع والان مع تفاصيل الخبر

استيقظت لومة "يارا القاسم" خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، على كابوس مفزع، حيث رأت في منامها أبناء عم حكيم، يدخلون حجرة صفا "هاجر الشرنوبي" بعدما خرجت لتجهيز مشروب لابن حكيم، ووضع بجواره ثعبان، ليقوم بقتله، وعندما شاهدتهم لومة بدأت في الصراخ لكن قام سليم "منذر رياحنة" بقتلها.

وعند استيقاظها وصراخها من الكابوس دخلت عليها صفا وبرنسة "سهر الصايغ" وسألوها عن الكابوس، وعندما حكت لهم لمعت الفكرة في عين برنسة وهي تقول لها أن أحلامها لا تنزل الأرض أبداً، وتركتهم وخرجت.

ذهب بحر "محمد نجاتي" لحجرة ياسين "ميدو عادل" الذي كان يقف أمام صورة أبوه ويقوم يلومه على مافعله معه، وذلك خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، حيث حاول بحر أن يتحدث معه باللين حتى ينضم إليهم ضد حكيم، ودخلت برنسة "سهر الصايغ" وهي تقدم له وجبة الفطار، وبدأوا يتحدثوا معه عن ضرورة وضع يده في يديهم وأنهم سيعطوه كل ما يريد، وتوعد لهم ياسين إذا حدث غدر منهم لن يبقى على شيء.

وشهدت الحلقة الـ23 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث ذهبت عظيمة" عايدة فهمي" إلى أخيها رضوان" أحمد صادق" للحديث معه حوّل حكيم وماينوي فعله، وتوسلت اليه أن يقنع حكيم ابنه بأن يعدل عن قراره، ويقوم بتوزيع الورث على أبناء عمه، حتى لا تشتعل النيران بينهم، وأكد لها رضوان أن حكيم لن يعدل عن قراره لأنه لا يرجع في كلمته مع الحي فبالك بكلمته للميت.

وبدأت الحلقة 23 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، بحديث زوجته لومة "يارا القاسم" مع حكيم "مصطفى شعبان" وحاولت أن تقدم له النصيحة بأن يقسم الورث ويدع غزل "دينا فؤاد" وابنها ينصرفون من القصر، مما أثار غضب حكيم وقال لها إن ابنها هو ابنه ومنذ متى يذكر المولود باسم أمه، وكشف له يارا أن سبب تمسكه بتنفيذ الوصية هو ابنه لأنه يخشى عليه من قلة المال، مما دفعه لترك حجرتها والانصراف عنها.

أبطال مسلسل حكيم باشا



مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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