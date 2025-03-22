رحمة رياض تتحدث للمرة الأولى عن عملية ولادتها لطفلتها الأولى

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة العراقية رحمة رياض الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها عملية ولادتها لطفلتها الأولى "عالية".

وكتبت رحمة رياض معلقة على المنشور: "أول عيد أم الي واني أم عالية

شعوري بيه هالسنة مختلف! هسه عرفت معنى روح مقسومه نصين واستوعبت شگد ماما تحبني وتخاف عليا، وشلون تحس بيه وتفهم مشاعري بدون مااحجي شي، يا ماما منج تعلمت شنو يعني قلب أبيض شنو يعني روح طيبة ونقية، شما رحت واجيت مثلج ما القى بالعطف والحنية الله يديمج فوق راسنا ويكسبني رضاك وبرّك

من حظي السعيد إنه ربّ العالمين اختارك حتى تكونين أُمّي…

كل عام وأنتِ أعظم نعمة في حياتي

الله يحفظ كل أمهات العالم ويرحم كل من فقد أمه ويسكنها الجنة!"

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