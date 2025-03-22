متابعة- آسيا تنتحر وروميو يفارق الحياة؟

شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل “بالدّم” الّتي عُرضت على منصّة “شاهد” تطوّرات تصاعديّة مهمّة جدًّا وذلك بعدما أقدمت آسيا (كارول عبّود) على تسليم كلّ الملفّات الخطيرة الّتي تُدين والدتها أو الّتي قامت بتربيتها نظيرة (جناح فاخوري) إلى عدلا (سينتيا كرم) لتسليمها إلى شابّ في شعبة المعلومات.

وفي موازاة ذلك، حاولت آسيا الانتحار بعد شعورها بالاكتئاب الشّديد بعد علمها أنّ “نظيرة” هي من قامت بإبعاد زوجها وابنها عنها عندما بلغ من العمر ثلاث سنوات ممّا جعل آسيا تعتقد حينها أنّ زوجها أخذ الطفل منها وفرّ إلى مكان مجهول هربًا منها ولكنّ الحقيقة أنّ نظيرة قامت بتهديده بعد أن علم بسرّ الاتّجار بالبشر ممّا اضطره إلى الهرب بعيدًا خوفًا على حياته وحياة ابنه الصّغير.

لكنّ المفاجأة كانت ظهور ابن آسيا الّذي أصبح شابًّا فيُفاجئ والدته في عيادتها ما شكّل صدمة لها.

في هذا الوقت، تعيش إكرام (سمارا نهرا) صراعًا داخليًّا كبيرًا بعد أن شكّت أنّ غالية (ماغي بو غصن) قد تكون ابنتها.

وفي نهاية الحلقة النّارية، يتخذ والد مروان (وسام فارس) قراره بتسليم نفسه للشرطة مجددًا بعد ان قام ابنه في حلقة الأمس بالاتفاق مع عصابة بهدف تهريبه من السجن ما دفع بالقوى الأمنية للبحث عنه.

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كما أصيب روميو (رفيق علي أحمد) بجلطة ولم يُعرف ما إذا كان قد توفّي أو ما زال على قيد الحياة مع وصول ابنته تمارا (جيسي عبده) لمصالحته خاصّة أنّ وليد (باسم مغنيّة) كان قد زاره في منتصف الحلقة وكشف له أنّ تمارا حبّ حياته سيحميها ويهتمّ بها وهي حامل.