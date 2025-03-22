كتب أملاكه باسمه.. خالد الصاوي يضع عمرو سعد في مأزق

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مارس 2025 04:20 مساءً -

شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل سيد الناس، الذي يخوض من خلاله الفنان عمرو سعد الموسم الرمضاني لعام 2025 أحداث كثيرة صادمة فاجأت الجمهور.

أبرز أحداث سيد الناس

حصل عمرو سعد على فلاشة بها مقطع مصور لوالده الراحل الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، وكانت الصدمة أنه كان يخبره فيها بالعديد من الأسرار، والتي من بينها السبب الذي جعله يكتب كل أملاكه باسمه، بالإضافة إلى اكتشافه إلى أماكن قطع الآثار في غرفة والده.

فاجأ عمرو سعد الجمهور بأنه قام بالتعدي على زوجة والده التي تجسد دورها الفنانة إلهام شاهين، وقام بضربها بطريقة مهينة بعدما حاولت الإيقاع بينه وبين باقي إخواته وزادت الخلافات بين جميع أفراد الأسرة.

شهدت الحلقة أيضاً خلاف كبير بين عمرو سعد وشقيقته الصغيرة التي تقوم بدورها رنا رئيس بعدما قام بالتعدي بالضرب على والدتها، وانتهت الأحداث باقتراب عمرو سعد على معرفة والدته التي أخفاها عنه والده منذ سنوات.

View this post on Instagram A post shared by CAP - Sabbah Brothers (@cedarsart)

قصة وصناع العمل

مسلسل"سيد الناس" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وتدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس"، يتعرض للظلم ويتم الزج به في السجن، ليخرج لاحقاً ويسعى للانتقام واستعادة حقوقه، ومحاولة الكشف عن السر الذي أخفاه والده عنه منذ سنوات، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالدالصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، أسما سليمان، إنجي كيوان، إسماعيل فرغلي، دعاء حكم، مؤمن نور، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي، والإخراج لمحمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.

يمكنكم متابعة هل كانت إلهام شاهين زوجة ثانية سرًا؟ الفنانة تجيب

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».